Activada la situación preventiva en Valladolid por intrusión de masa de aire africano

VALLADOLID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha activado este viernes, 17 de octubre, la situación preventiva 1 por un episodio de contaminación de partículas en suspensión por intrusión de masa de aire africano, ha informado el Consistorio.

En concreto, el Servicio de Medio Ambiente ha informado de que durante la jornada del jueves, 16 de octubre, algunas estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica superaron los valores de referencia recogidos en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano por la presencia de partículas en el aire ambiente, en concentraciones superiores a 40 ng/m 3.

Las mismas fuentes municipales han recordado que esas partículas proceden del episodio de intrusión de partículas del norte de África que se ha desarrollado en los últimos días conforme a los modelos y patrones de evolución proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Este episodio se inició el miércoles 15 de octubre, y continuará durante esta jornada, según los modelos proporcionados.