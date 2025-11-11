Adif avanza en el proyecto de la nueva estación Campo Grande de Valladolid con dos licitaciones valoradas en 10 millones

Simulación de los andenes de la remodelación de la estación Campo Grande de Valladolid. - ADIF AV

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adif AV ha licitado la compra de 48.000 toneladas de balasto y los aparatos de vía para la transformación de la estación de Valladolid-Campo Grande, con un presupuesto de 8,35 millones de euros, al tiempo que ha sacado a concurso la redacción del proyecto de la rehabilitación del edificio histórico de la terminal, con 1,64 millones de euros.

El proyecto de la nueva estación, que suma una previsión de coste de más de 260 millones de euros, contempla duplicar la playa de vías y los andenes para atender al doble de la demanda actual, que está previsto que alcance los cinco millones de pasajeros en 2050.

Adif AV continúa de esta manera los avances en la actuación de transformación de la estación de Valladolid-Campo Grande con la licitación del suministro de balasto y de los aparatos de vía necesarios para acometer la remodelación completa de la playa de vías.

Así, se inicia la adquisición de 30 desvíos o semiescapes ferroviarios de diferentes tipologías, además de dos bretelles o dobles diagonales para conexión de vías en ancho estándar y una travesía, también en ancho estándar, con un presupuesto de licitación de 6,48 millones de euros.

También sale a licitación el suministro y transporte de 48.000 toneladas de balasto, por 1,87 millones de euros, con lo que la inversión global en ambos contratos alcanza los 8,35 millones.

El proyecto busca, han incidido, optimizar la superficie que ocupan las vías. Así, la futura estación de Campo Grande contará con siete vías y cuatro andenes para servicios de alta velocidad, y cinco vías y dos andenes de ancho convencional.

REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE VALLADOLID-CAMPO GRANDE

Adif AV ha recalcado que se trata de una actuación clave para mejorar y adecuar los servicios ferroviarios a las necesidades de la ciudad y a la que ha dado un fuerte impulso en el último año.

Se destinarán más de 260 millones de euros para llevar a cabo este proyecto, que contempla la construcción de un nuevo edificio de viajeros sobre los andenes que permitirá aumentar el espacio actual.

Además, el proyecto incluye la remodelación completa de la playa de vías y la ejecución de nuevos edificios de uso ferroviario, y transformará el entorno próximo, con una nueva plaza urbana en el espacio liberado y un aparcamiento subterráneo con cuatro niveles.

La estación contará con una pasarela de acceso independiente, pero integrada con el edificio de viajeros, que garantizará la accesibilidad al sistema ferroviario desde ambas márgenes de las vías.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO HISTÓRICO

Por otro lado, se ha licitado, por un importe de 1,64 millones de euros, la redacción del proyecto de restauración y rehabilitación del edificio histórico de la estación, en el que se incluirá la rehabilitación integral y la adecuación del edificio para nuevos usos garantizando la accesibilidad universal, la eficiencia energética y la compatibilidad con los servicios ferroviarios.

Además, se incluirá la restauración de la marquesina histórica que cubre los andenes 1 y 2.