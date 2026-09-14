Adif establece un plan de transporte por carretera al interrumpirse la circulación por tren entre Miranda y San Felices

Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 14 septiembre 2026 18:22
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VALLADOLID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha establecio un plan de transporte por carretera alternativo para garantizar la movilidad de los viajeros afectados por la interrupción de la circulación en la línea de ancho convencional Miranda de Ebro-Logroño.

Según informa Adif a través de sus redes sociales, de las que se hace eco Europa Press, el problema llega por la falta de tensión en la catenaria.

El personal se encuentra trabajando para solucionar esta incidencia "a la mayor brevedad posible".

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