ADIF instalará una nueva pasarela peatonal en la VA-113, en Santovenia, y las obras se prolongarán hasta marzo

Zona donde se va a instalar la nueva pasarela peatonal que facilitará la accesibilidad. - ADIF

VALLADOLID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

ADIF mejorará la permeabilidad a ambos lados del trazado ferroviario en la zona norte de Valladolid con una nueva pasarela peatonal junto a la carretera VA-113, que sustituirá a la estructura existente.

La pasarela actual comunica la carretera VA-113, en el tramo de Valladolid a Santovenia de Pisuerga, con la Cañada Real de Burgos y la zona industrial aledaña y su desmontaje, en el que se utilizará una grúa de 500 toneladas, se realizará este fin de semana.

La nueva estructura, accesible para personas de movilidad reducida, contará con accesos laterales mediante rampas y un vano central de unos 25 metros de longitud y dos metros de anchura sobre las vías de ancho estándar y ancho convencional.

Las obras de construcción de la nueva pasarela, con una inversión prevista de 1,04 millones de euros, se prolongarán hasta el primer trimestre de 2026.

Los trabajos se enmarcan en la duplicación de vía de ancho estándar al norte de la estación de Campo Grande, hasta el Nudo Norte de Valladolid-Variante Este. Adif AV trabaja en el despliegue de la segunda vía de alta velocidad en ese tramo, de siete kilómetros, una actuación "que reforzará a Valladolid como nodo del corredor norte de alta velocidad".

Asimismo, incrementará la fluidez del tráfico de la estación de Campo Grande de la capital vallisoletana, por la que pasan los trenes de alta velocidad que conectan el centro del país con Palencia, León, Asturias, Burgos y, en un futuro, con Cantabria y País Vasco.