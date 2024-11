Adiva realiza pruebas de glucemia en cuatro puestos en las calles de Valladolid para detectar signos de diabetes

Este jueves se conmemora el Día Mundial dedicado a concienciar de esta enfermedad que se estima que padecen 305.000 personas en CyL

La Asociación Diabetes Valladolid (Adiva) ha instalado este jueves en cuatro lugares céntricos de la capital puestos informativos sobre esta enfermedad en los que se las personas interesadas pueden realizarse una prueba capilar para determinar el índice de glucemia, que si se sitúa por encima de 200 miligramos por decilitro es signo de una posible diabetes.

La entidad celebra este jueves, 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes y en los actos conmemorativos cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, el Colegio Oficial de Enfermería y los colegios oficiales de farmacéuticos y podólogos.

El presidente de Adiva, Emilio Fernández Robles, ha explicado en el acto de presentación de esta jornada, desarrollado en el Ayuntamiento de Valladolid, que la asociación quiere dar a conocer su labor porque considera que las entidades dedicadas a los pacientes de diabetes en Castilla y León apenas suman 3.000 asociados cuando se estima que en la comunidad hay unos 305.000 pacientes.

De hecho, ha advertido de que si la cifra oficial de diagnosticados según Sacyl es 180.000, puede haber unos 120.000 castellanosyleoneses que tienen diabetes pero lo desconocen.

Por ello se considera oportuna la instalación de puestos como los desplegados este jueves en la Plaza Mayor, Fuente Dorada, calle Santiago junto a la plaza de Zorrilla y paseo de Zorrilla para la realización de exámenes para la determinación del índice de glucemia, con el gesto simple de un pinchazo en un dedo.

La entidad Adiva tiene en marcha desde el pasado lunes una serie de actividades como la impartición de charlas y talleres educativos por parte de expertos en salud sobre la gestión de la diabetes, la importancia de la alimentación saludable y el ejercicio físico, y también han realizado test de glucemia a personas que lo han solicitado. En estos días, ha apuntado Fernández Robles, han detectado ya un centenar con "resultados compatibles" con la diabetes.

El presidente de Adiva también ha incidido en la faceta de acompañamiento y "educación" al paciente de diabetes, pues ha reflexionado que "el mayor desafío del paciente diabético cuando debuta" es "aceptarlo", ser consciente de que tiene esta enfermedad y saber cómo puede controlarla.

En algunos casos esos pacientes son niños, con el dato de que en Castilla y León la tasa de prevalencia de la diabetes infantil es de entre "18 y 20" casos por cada 100.000, cuando la media en España es de 14.

Eso sí, Fernández Robles ha apuntado que "muchas veces" se adaptan mejor a la situación niños "de cinco o seis años" que adultos. Para los más pequeños, ha apuntado, además de las labores de asesoramiento y formación, Adiva pone en marcha en los veranos campamentos infantiles en los que se les ayuda a controlarse ellos mismos.

"EL MUNDO NO SE ACABA"

Cuando un paciente o una familia de un niño que acaba de debutar acude a la asociación, ha explicado, les explican que "el mundo no se acaba", que una persona diabética "no tiene limitaciones" sino que tiene que modificar ciertos hábitos, o tener horarios regulares en las comidas, algo que, ha matizado, por otra parte "sería beneficioso para cualquiera". Lo que sí que diferencia a los pacientes, sobre todo a los de Diabetes tipo 1, es que necesitan suministrarse insulina para "no morir".

Además, ha recordado que existen adelantos gracias a las nuevas tecnologías que cada año mejoran el control de la diabetes y "hacen más fácil la vida".

A este respecto, Fernández Robles ha reclamado a las administraciones que escuchen a las asociaciones de pacientes, pues defiende que deben "estar en los centros de decisión, sobre todo los que estén relacionados con la diabetes y las nuevas tecnologías", pues asegura que en otras comunidades autónomas se ofrece a los pacientes más de un tipo de sensores para medir el índice de glucosa en sangre.

Por su parte, el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Cuadrado, que ha explicado que está diagnosticado de diabetes desde "hace poco tiempo", ha destacado que cuando tuvo conocimiento de ello se puso en contacto con Adiva, cuyos miembros le explicaron "exactamente lo que es esa enfermedad silenciosa que va haciendo daño poco a poco" y que para muchos es una "gran desconocida".

En el acto ha estado presente la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería, Silvia Sáez, que ha explicado la colaboración que mantienen con Adiva desde "hace muchos años", pues apunta que la profesión enfermera tiene "una competencia importante con los procesos de diabetes, con la educación y sensibilización".

Así, alumnos recién egresados del grado de Enfermería participan este jueves en los puestos instalados por Adiva en Valladolid.

Además, ha destacado que recientemente se han creado en las dos áreas sanitarias de Valladolid consultas de enfermeros en diabetología, y "cada vez hay mas personas que acuden a ellos". También ha avanzado que se van a poner en marcha en los centros sanitarios del Grupo Recoletas, pues señala que "cada vez hay más personas que acuden a la sanidad concertada".

También ha intervenido en el acto el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid, Alejandro García Nogueiras, que ha detallado datos de un estudio preliminar que han realizado sobre la prevalencia de diabetes en la provincia y ha advertido de la elevada presencia de factores de riesgo, que ha consistido en 159 test de Findrisk, en el que se combinan distintos factores de riesgo para desarrollar Diabetes de tipo 2, como el Índice de Masa Corporal, los perímetros de cintura, hábitos de ejercicio y alimentación y antecedentes familiares.

Los resultados de este test, que se recomienda hacer especialmente a partir de los 45 años, han motivado la derivación de un 22,6 por ciento de los casos al médico especialista.

Además, ha llamado la atención por la elevada presencia de algunos factores de riesgo en esta muestra poblacional, como que un 31 por ciento de los participantes presentaban valores "compatibles con la obesidad" y el 40 por ciento tiene perímetro de cintura compatible con la obesidad.

Eso sí, ha destacado en el lado positivo que cada vez es más el porcentaje de población que hace ejercicio diariamente al menos media hora, un 54,7 por ciento de los evaluados; pero que por contra un 48 por ciento no toma diariamente fruta, verdura u hortalizas.

"EL PIE DE DIABÉTICO MATA"

También ha intervenido en el acto un representante del Colegio de Podólogos de Castilla y León para llamar la atención de las consecuencias que tiene el pie de diábetico, una dolencia que ha aseverado que "mata y lo hace tres veces más que el cáncer de mama".

Además, ha destacado que se trata de "la principal causa de amputación" en las extremedidas inferiores y cuando ésta se produce, "solo sobrevive en 5 años el 50 por ciento de los pacientes", una tasa de mortalidad que asegura que "sólo" esta superada por la del cáncer de pulmón.

Por este motivo, ha reivindicado la inclusión de la figura del podólogo en la sanidad publica, con la creación de unidades multidisciplinares para atender esta dolencia.