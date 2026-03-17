Adjudicadas por más de 420.000 euros las obras de rehabilitación de la 'Casa de la Cruz' de Fuentes de Nava (Palencia)

PALENCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y por medio de la Fundación del Patrimonio Natural, ha adjudicado las obras de rehabilitación de la histórica 'Casa de la Cruz', del municipio palentino de Fuentes de Nava, por un importe total de 422.429 euros, para potenciar su uso como centro cultural. La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de nueve meses, ha sido adjudicada a la empresa Archivolta, S.L.

El objetivo principal del proyecto es consolidar el edificio y restaurar sus fachadas y cubiertas para mantener su actual uso como centro cultural, además de potenciarlo como espacio destinado al desarrollo de actividades de tiempo libre y de naturaleza, orientadas al impulso del turismo vinculado al patrimonio natural.

La intervención en el edificio, propiedad de la Diócesis de Palencia y que cedió su uso al Ayuntamiento de Fuentes de Nava para su utilización como centro cultural abierto al público, se centra en la consolidación de la estructura del inmueble, así como en la rehabilitación de sus cubiertas y fachadas.

Debido a las diferentes reformas realizadas a lo largo del tiempo, el edificio presenta importantes deterioros en algunos de sus elementos constructivos, lo que ha afectado también a los vestigios arqueológicos existentes en el subsuelo. Para abordar su recuperación, el proyecto divide las intervenciones en varias fases.

En primer lugar, se procederá a la demolición de los muros de ladrillo hueco y de tierra degradados en la sacristía, así como a la demolición total de la antigua vivienda, conservando la fachada principal. Durante estos trabajos se realizará un seguimiento arqueológico de las tareas de movimiento de tierras, incluyendo zapatas y zanjas de cimentación.

La segunda fase se centrará en la consolidación estructural del edificio. Se sustituirá parcialmente la estructura de madera de la cubierta de la sacristía y de los pies de la ermita, se reforzarán las esquinas y la nave principal mediante elementos de madera, se intervendrá en el forjado del techo del zaguán de entrada y se restaurará y consolidará la cúpula situada sobre el antiguo presbiterio. También se acometerá la restauración de las molduras de yeso. Posteriormente, se llevará a cabo la reconstrucción de las cubiertas, que contarán con una nueva tablazón, una lámina impermeable pero transpirable y una cobertura de teja cerámica curva. Finalmente,

la cuarta fase incluirá los trabajos de rehabilitación y remodelación de la fachada y de la carpintería exterior. Entre otras intervenciones, se eliminarán morteros deteriorados, se consolidarán las cornisas de ladrillo, se reconstruirá la coronación del contrafuerte con protección mediante albardilla de piedra natural y se restaurará la puerta principal de madera. Asimismo, se realizarán labores de limpieza y rejuntado de las fábricas de mampostería, sillería de zócalos y ladrillo visto.

La 'Casa de la Cruz' es un edificio de gran valor histórico. Su construcción se remonta a los siglos XIV y XV, aunque su portada podría datarse en el siglo XIII. En origen fue la antigua casa parroquial de la localidad y se encuentra dentro del entorno de protección de la iglesia de Santa María, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), así como del conjunto histórico de Fuentes de Nava.

A lo largo de los siglos, el inmueble ha tenido distintos usos. Entre ellos, ha funcionado como panera, vivienda e incluso como capilla de la cofradía de la Vera Cruz y de la Venerable Orden Tercera. También se le atribuye haber albergado una sinagoga durante la presencia judía en la comarca de Tierra de Campos entre los siglos XII y XIV.