Adjudicado el aparcamiento para vehículos pesados en el polígono San Cristóbal, "un anhelo largamente esperado"

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, informa en rueda de prensa de los acuerdos alcanzados en la Junta de Gobierno Local - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado este lunes a la empresa ALVAC S.A. el contrato de obras para la construcción de un aparcamiento con 66 plazas destinado a vehículos pesados en el polígono industrial San Cristóbal, "un anhelo largamente esperado", en palabras del concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona.

La actuación se llevará a cabo en la calle Topacio con un presupuesto de 603.135 euros, IVA incluido, y cuenta con un plazo de ejecución de 5 meses tras lo que permitirá ordenar el tráfico y el estacionamiento de vehículos pesados además de facilitar la operativa de empresas de transporte y logística, reducir molestias en las calles del Polígono y mejorar la seguridad vial.

Zarandona ha insistido en que esta actuación dará respuesta "a una demanda histórica" de las empresas del polígono San Cristóbal en su reclamación de una "solución estable y ordenada" para el estacionamiento de vehículos pesados ya que la falta de espacios adecuados provocaba que camiones aparcaran en calles del entorno "o incluso en la vía pública, generando, entre otros, problemas de tráfico y deterioro del firme".

El edil ha asegurado que la creación de este aparcamiento forma parte del compromiso municipal de mejorar las condiciones logísticas y de movilidad del polígono, "clave en la actividad económica local, puesto que concentra buena parte de las pequeñas y medianas industrias del municipio, lo que lo convierte en un motor de empleo y desarrollo".

Por otro lado, ha anunciado que este mes se iniciará el proceso de contratación de la obra del polideportivo del colegio público Miguel Delibes cuyas obras se ejecutarán a lo largo de los años 2026 y 2027. Zarandona ha precisado que las obras se llevarán a cabo durante catorce meses y ha insistido en que "el grueso de la obra" tendrá lugar el próximo año y en parte de 2027 cuando estará a disposición del colegio y de los vecinos de la zona y del resto de la ciudad, "a lo sumo en el año 28", ha matizado.