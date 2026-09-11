Adjunta segunda del Defensor del Pueblo, sobre Ceuta: "Hay que tomar medidas excepcionales y, sobre todo, solidarias"

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LEÓN, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcena, ha manifestado este viernes sobre la crisis migratoria de Ceuta que, ante situaciones excepcionales, hay que tomar medidas excepcionales y, sobre todo, solidarias, por lo que "es el momento" de activar tanto desde España como desde Europa todos los mecanismos de solidaridad en apoyo a la población ceutí y a los migrantes.

En este sentido, ha hecho una llamada a todas las autoridades para que dediquen todos sus esfuerzos y las herramientas jurídicas disponibles para "descongestionar" la situación. Ello se concreta, según ha explicado, con los traslados pertinentes; la aplicación de los procedimientos existentes de protección internacional y de retorno; mediante la acogida y, sobre todo, desde la protección a todos los menores tanto en Ceuta como a través del traslado a otras comunidades autónomas.

Patricia Bárcena ha apuntado que las entradas a Ceuta se han producido de manera irregular, por lo que los procedimientos que se apliquen deberán ser "unos y otros": "Habrá personas que tengan que ser retornadas a sus países de origen y otras que tengan que ser protegidas. Eso hay que hacerlo a través de un procedimiento con garantía de derechos", ha sostenido.

En este sentido, ha advertido que el problema reside en los tiempos, los recursos y el espacio físico en el que se encuentran, ya que Ceuta es una ciudad autónoma pequeña que se ha visto desbordada y en una situación excepcional. "Ante situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales y, sobre todo, solidarias", ha recalcado.

Además, ha puesto de manifiesto que todas las administraciones y todas las instituciones deben poner de su parte para que la población de Ceuta pueda recuperar una vida normalizada y la población migrante no vea vulnerados sus derechos nuevamente.

Patricia Bárcena se ha pronunciado de este modo en la Universidad de León (ULE), donde ha participado en la inauguración del seminario 'Novedades en la normativa española de extranjería y de protección internacional', un acto que también ha contado con la presencia de la rectora de la ULE, Nuria González; el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz; la edil de Bienestar Social y Juventud de León, Vera López; el decano del Colegio de la Abogacía de León, David Díez; la decana de la Facultad de Derecho, Susana Rodríguez y la directora del seminario, Aurelia Álvarez. También ha participado por vídeo la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.