Agentes Medioambientales y Bomberos Forestales protestan por las carencias del decreto ley sobre prevención de incendios

PALENCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS() -

Un grupo de Agentes Medioambientales y del Operativo de Incendios Forestales de Castilla y León se ha manifestado a las puertas del Centro Cultural Provincial para pedir la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, que ha acudido a Palencia para inaugurar el VII Congreso ITE+3R.

os manifestantes han expresado su malestar con el Decreto Ley sobre el nuevo operativo de prevención y extinción de incendios que se aprobó la semana pasada. Para ambos colectivos, este decreto es insuficiente en sus planteamientos y han lamentado la falta de negociación con los sindicados y los colectivos profesionales.

En sus reclamaciones, han lamentado que se ha hecho sin dialogar y por imposición y han reclamado que se convierta en un operativo público al cien por cien, formado por empleados públicos y sin la mediación de otras empresas. Piden condiciones laborales dignas y salir del "abandono y la desidia" que, según han asegurado, sufren desde hace años.

También han reprochado a la Junta por "mirar hacia otro lado" ante esta situación y han recordado la "desorganización absoluta" con la que han calificado la actuación del Gobierno autonómico durante los incendios del pasado verano. Los Agentes Medioambientales también han criticado que el decreto ley no haya sido consensuado con las organizaciones sindicales.

Además, han apuntado que las medidas que recoge no serán suficientes si de nuevo se repite la situación del pasado verano. Han recordado que algunas de las medidas del decreto ya estaban aprobadas desde 2007 aunque nunca se han aplicado y han adelantado que parte de los profesionales cobrará menos por hacer el mismo trabajo cuando entre en vigor.

En este sentido, han explicado que los sueldos subirán solo para los profesionales que no están en primera línea de fuego. También han lamentado que el actual reglamento de guardias está obsoleto y que las negociaciones para su modificación llevan paralizadas dos años.

El consejero de Medioambiente, Suárez Quiñones, se ha referido a las protestas como minoritarias y ha remitido al decreto aprobado el pasado jueves. Ha asegurado que recoge reivindicaciones históricas del colectivo, sobre todo, en materia de personal y ha destacado entre las novedades el reconocimiento de la figura de Bombero Forestal y la incorporación de la normativa nacional para este grupo profesional.