Aguas de Burgos realiza un estudio de control y captura de microplásticos en la EDAR de Villalonquéjar

BURGOS 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública municipal Aguas de Burgos ha puesto en marcha un estudio de control y captura de microplásticos en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Villalonquéjar.

El objetivo de esta iniciativa es profundizar "en el conocimiento y la monitorización de los microcontaminantes y nuevos contaminantes emergentes, en línea con la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al tratamiento de aguas residuales urbanas, que plantea nuevos estándares para mejorar la calidad ambiental y la salud pública".

Dentro de los microcontaminantes estudiados, los microplásticos son uno de los principales focos de atención debido a su impacto potencial sobre los ecosistemas acuáticos y la salud humana.

El estudio contempla varias acciones. Entre ellas, la "evaluación cualitativa y cuantitativa" de los niveles de microplásticos en la entrada, salida y fangos de la EDAR de Villalonquéjar. También analizará, en una prueba piloto, la captura en continuo, utilizando tecnología de la empresa colaboradora, basada en captadores magnéticos que permiten retener micro plásticos, sin alterar las condiciones de la planta.

También se van a llevar a cabo análisis de viabilidad para la futura instalación de una planta de gran capacidad adaptada a los caudales y concentraciones propios de la EDAR de Villalonquéjar, detallan en un comunicado.

El ensayo con la planta móvil de captura de microplásticos se ha realizado días atrás en las instalaciones de la EDAR, marcando un hito en la aplicación de soluciones tecnológicas reales para la eliminación de estos contaminantes. Aguas de Burgos prevé disponer de los resultados del estudio en un plazo aproximado de dos meses, lo que permitirá "avanzar en la definición de estrategias eficaces de tratamiento y control ambiental".