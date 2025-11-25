Agudas de Burgos amplía su plantilla para completar la digitalización del agua y Manso agradece a PSOE y Vox su apoyo

BURGOS 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Administración de Aguas de Burgos, Juan Manuel Manso, ha informado este martes de que la Sociedad va a ampliar "su plantilla técnica" con la incorporaciónde cinco técnicos proyectistas, para llevar a cabo la digitalización de todos los procesos del ciclo del agua.

Manso ha explicado que la Sociedad ha sacado a concurso una plaza de responsable del sistema de información geográfico de Aguas de Burgos.

para cubrir mediante la ejecución del proyecto '+WeBur'", financiado por fondos europeos para el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Digitalización del Agua.

Asimismo, el concejal ha apuntado que con quienes se presenten a la oferta y no obtengan puesto, se constituirá una bolsa de trabajo además de que ha anunciado que se va a adquirir el vestuario para el desarrollo de los trabajos por 152.175 euros para un contrato de dos años; y el suministro de 15 licencias 'Qlik', un sistema de pantallas de control para monitorizar las redes, que ha salido a licitación por 94.834 euros.

En el proceso de mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), ubicada en Villalonquéjar, la Sociedad quiere poner en marcha "varias unidades de trituración y compactación" de residuos, a través de un contrato mixto de suministro, instalación, integración y su puesta en marcha en el la EDAR con un coste estimado de 339.405 euros.

Durante su comparecencia, Juan Manuel Manso ha manifestado su satisfacción porque desde que preside Aguas de Burgos no ha habido ni un voto en contra de las propuestas que se han llevado al consejo, por lo que ha agradecido al PSOE, "que habitualmente se abstiene" y a Vox, que "practicamente siempre" apoya al equipo de Gobierno están "saliendo adelante los planes".

"Es un buen ejemplo de colaboración y yo pretendo que así sea por lo menos hasta que acabe esta legislatura", ha afirmado Manso, quien ha agradecido a PSOE y Vox "su colaboración".

En la reunión de Aguas de Burgos se ha informado también de la propuesta de modificación del contrato de los trabajos de modelización hidráulica, su gemelo digital, así como el software necesario de aplicación al plan integral de saneamiento y plan director de abastecimiento.

Todo ello, también en el marco del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua.

Juan Manuel Manso ha dado cuenta también del informe propuesta de reducción del contrato para llevar a cabo las obras de canalización e instalación de fibra óptica desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (Etap) de Arlanzón hasta las presas de Uzquiza y Arlanzón.

CONTROL DE VERTIDOS.

Para el control de vertidos se van a contratar también, por 33.000 euros, los suministros de equipos portátiles para la monitorización calidad agua ríos Arlanzón, Vena y Ubierna que van a determinar "si existen vertidos".

En este sentido, Aguas de Burgos se va a dotar también del suministro e instalación de caudalímetros. Mientras, se llevan a cabo las obras para la instalación de la red de comunicación por fibra óptica entre infraestructuras Aguas de Burgos.

Para todas las actuaciones, se va a contratar un seguro de responsabilidad medioambiental.

CABALGATA DE REYES.

Además, la Sociedad colaborará con el Ayuntamiento de Burgos a través de un convenio de colaboración para la cesión de las naves donde se crean las carrozas de la Cabalgata de Reyes y sus vehículos de arrastre.