'Ai Weiwei. Don Quixote' expone en el MUSAC 42 obras realizadas en los últimos 20 años por el reconocido artista chino

La muestra 'Ai Weiwei. Don Quixote' expone en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) un total de 42 obras realizadas en los últimos 20 años por el reconocido artista chino desde este sábado y hasta el próximo 18 de mayo.

Esta exposición, diseñada en exclusiva para el espacio expositivo castellanoleonés, incluye instalaciones, vídeos, películas y 19 reinterpretaciones de grandes obras de la historia del arte ejecutadas con ladrillos de juguete.

Entre esas piezas compuestas con elementos lúdicos de ensamblaje destaca la obra 'The Third of May', una versión del cuadro de Francisco de Goya, 'El tres de mayo de 1808 en Madrid', producida específicamente para esta exposición.

Con estas piezas de juguete, el artista propone un desafío audaz a la pintura tradicional bidimensional. "Son la herramienta perfecta para cuestionar el pasado político y estético del arte", admite Ai Weiwei.

"Elegí los ladrillos de LEGO porque son completamente ajenos a mí: son neutros, incluso absurdos, con una paleta limitada a cuarenta colores, y constituyen la herramienta perfecta para cuestionar el pasado político y estético del arte", ha relatado el artista chino.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, acompañado por el director del Musac, Álvaro Rodríguez y del artista Ai Weiwei, han presentado la exhibición de "este creador imprescindible en el panorama artístico internacional, reconocido por su capacidad de fusionar arte y activismo político", ha señalado Santonja.

'Don Quixote' abrirá este sábado al público en horario de 18:00 a 21:00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo. La apertura de la exposición contará con una conversación entre Ai Weiwei y su comisario, Alvaro Rodríguez, con acceso libre hasta completar el aforo.

El consejero ha destacado que esta muestra reúne dos hitos: "el primero es que se trata de uno de los proyectos más ambiciosos realizados por Ai Weiwei hasta la fecha y el segundo, que ha sido diseñado en exclusiva para el Musac, único centro en el que podrá visitarse".

1.700 METROS DE EXPOSICIÓN

Con más de 1700 metros cuadrados, se trata de uno de los proyectos expositivos "más ambiciosos hasta la fecha". Las salas del museo castellanoleonés permiten albergar algunas de sus obras más monumentales, imposibles de exponer en otros museos por su tamaño.

Es el caso de la instalación La Commedia Umana, con más de ocho metros de alto y 2.700 kilogramos de peso, es uno de los candelabros de Murano de mayor tamaño realizados, que se expone por primera vez en un museo.

En su intervención, Ai Weiwei ha calificado su exposición como "una de las más ambiciosas" que se han podido organizar en la ciudad de León y ha asegurado que la misma constituirá "un evento histórico que se recordará en el futuro".

El activista chino ha destacado la "perfecta" arquitectura del Museo para algunas de sus obras y ha informado de que algunos de los elementos que componen 'Don Quixote' se presentan por primera vez en Europa.

Finalmente Weiwei se ha mostrado satisfecho de haber podido colaborar con el director del MUSAC para traer a "la bella ciudad de León que merece poder ver algunas de estas creaciones tan importantes".

ORIGEN DE 'DON QUIXOTE'

Para encontrar el origen de la muestra es necesario retroceder hasta la infancia del artista. Su padre, el poeta Ai Qing, tuvo entre sus libros una edición de la obra de Cervantes, que Ai Weiwei recuerda por su "bella portada e ilustraciones" y la introducción a la historia que su padre le hizo.

En los desiertos de Xinjiang (China), donde la familia había sido deportada, la extravagante pareja formada por Don Quijote y Sancho Panza despertó su imaginación infantil y le reveló que se podía concebir todo un mundo de fantasía, más allá de la doctrina maoísta.

La exposición refleja asimismo el amplio léxico material del artista: de la madera a la cerámica y del ready-made al bambú, de la literatura al lenguaje filmico. Una de las características definitorias de su trabajo es la combinación de técnicas o los temas que integran su proceso creativo, desde la geopolítica hasta el humanismo.

El proyecto se completa con una publicación editada por MUSAC que estará disponible a partir del mes de diciembre. El catálogo, ilustrado con imágenes de las obras expuestas, incluye textos del escritor Luis Mateo Diez y del propio Ai Weiwei, así como una entrevista con el artista.