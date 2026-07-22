Aitana, Úrsula Corberó y Javier Bardem, favoritos de los castellanoyleoneses para irse de cañas este verano

La cantante Aitana posa con la Copa del Mundo de Fútbol junto a jugadores de la Selección Española. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

VALLADOLID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El estudio de Cerveceros de España sobre las preferencias de la población entre personas populares para irse a tomar una caña señala que en Castilla y León son favoritas la cantante Aitana Ocaña y la actriz Úrsula Corberó, en el apartado femenino, y el también intérprete cinematográfico Javier Bardem, en el masculino.

Así lo señala Cerveceros de España en un comunicado de prensa recogido por Europa Press en el que presentan los resultados de la nueva edición de su estudio 'Con quién te irías de cañas', elaborado por Alpha Research, para revelar qué personalidades de la música, el cine, el deporte, la creación de contenido y la sociedad general son las preferidas de los ciudadanos para "compartir una caña y una buena conversación este verano".

Aitana Ocaña y Úrsula Corberó son las mujeres con la que más castellanoleoneses se irían de cañas, al obtener ambas el 13,3 por ciento de los votos en la encuesta. Las catalanas encabezan el ranking por delante de Sara Carbonero y Rosalía, que también empatan con el 11,7 por ciento, mientras que Carmen Lomana cierra los cinco primeros puestos, con un 10 por ciento de las preferencias.

El ranking masculino está liderado por Javier Bardem (16,7 por ciento), seguido del también actor Mario Casas (15,8 por ciento) y el extenista Rafa Nadal (13,3 por ciento). Antonio Banderas y Fernando Alonso, ambos empatados con el 11,7 por ciento, completan el 'top 5' de las figuras preferidas para compartir una caña.

En ámbito nacional, aunque no figura entre las cinco más votadas en Castilla y León, lidera la lista la cantante Rosalía, mientras que figuran en el top 10 otras personalidades como la princesa Leonor de Borbón, Cristina Pedroche, Belén Esteban, Ester Expósito y Georgina Rodríguez.

En cuanto los hombres, este listado en el total nacional lo integran Antonio Banderas, Javier Bardem, Rafa Nadal, Ibai Llanos, Mario Casas, el rey Felipe VI, Fernando Alonso, Alejandro Sanz, Carlos Alcaraz y el reciente Campeón del Mundo de fútbol Lamine Yamal.

El estudio, por primera vez, ha dedicado un apartado específico a los deportistas favoritos para irse de cañas este verano, entre los que se encuentran varios futbolistas de la Selección campeona del Mundo.

Los castellanos y leoneses prefieren entre los deportistas a Rafael Nadal, "gran favorito, seguido por el piloto de motos Marc Márquez, el exfutbolista, campeón del Mundo en 2010, Andrés Iniesta, el también jugador de la Selección y campeón del mundial de 2026 Marc Cucurella y el tenista Carlos Alcaraz.

En cuanto a las deportistas femeninas, encabeza el top 5 la exjugadora de badminton Carolina Marín, seguida de la saltadora Ana Peleteiro, la nadadora Mireia Belmonte, y las futbolistas, campeonas del Mundo, Alexia Putellas y Jenni Hermoso.

En el total nacional se cuelan también varios futbolistas de la Selección Española de Fútbol como Lamine Yamal, Marcos Llorente y Rodri, además del peleador Ilia Topuria y el piloto Carlos Sainz. Mientras tanto, entre las deportistas femeninas también figuran bien posicionadas la futbolista Aitana Bonmatí, las nadadoras Mireia Belmonte y Ona Carbonell, las tenistas Paula Badosa y Garbiñe Muguruza.

"Compartir una cerveza con nuestros ídolos es uno de los deseos más comunes de los españoles cuando piensan en un momento de ocio y desconexión", ha destacado Cerveceros de España.