El ala del Hospital Monte de San Isidro (León) afectada por chinches ya está abierta sin registrarse nuevos casos

Entrada al Hospital Monte de San Isidro (León), que se ha visto afectada por chiches. - CAULE

LEÓN 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) ha asegurado que el ala del Hospital Monte de San Isidro afectada por chinches se abrió ayer tras efectuar las pertinentes labores de desinfección y limpieza y no se han registrado nuevos casos, por lo que se trabaja "con normalidad" en esta zona del centro hospitalario.

Según ha explicado el Caule, el pasado miércoles día 1 de abril, alrededor de las 13.00 horas, responsables del servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Caule, del que depende el Hospital Monte San Isidro, avisó de tres Técnicas de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) afectadas por picaduras compatibles con chinches.

Posteriormente, desde la supervisión de Enfermería del Hospital, se comunicaron otros dos posibles casos en otras dos TCAE. Todas las trabajadoras afectadas prestan servicio en el ala segunda de la planta segunda, sin registrarse ningún paciente afectado, según ha informado el Caule en un comunicado recogido por Europa Press.

En este contexto, ha concretado que, al parecer, las chinches podrían proceder de un sillón trasladado por las trabajadoras desde otro punto del Hospital a la sala de personal del ala izquierda de la segunda planta, según declaraciones del propio personal.

Ese mismo día por la tarde se estableció la desinfección de las zonas comunes de la unidad donde se registraron los casos y, tras 24 horas, se llevó a cabo la limpieza exhaustiva de todo el ala. Además, se trasladaron los nueve pacientes ingresados en esa zona a otras del Hospital.

Según han asegurado fuentes del Caule, el ala afectada está abierta desde ayer, aunque hubiera sido posible abrirla el pasado viernes día 3 por la tarde, pero se aplazó su apertura al registrarse una ocupación muy baja. "Desde entonces se trabaja con normalidad. No ha habido nuevos casos", ha concluido.