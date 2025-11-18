Alan Parsons y Burning se suman a Deep Purple en el cartel de Músicos en la Naturaleza

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presenta el cartel completo de Músicos en la Naturaleza. - JCYL

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista británico Alan Parsons y el grupo español Burningn se suman a Deep Purple en el cartel de Músicos en la Naturaleza, que se celebrará el 4 de julio en la localidad abulense de Hoyos del Espino.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presentado este martes, 18 de noviembre, el cartel completo de la próxima edición del evento, que "hace un repaso a la historia del rock mundial".

La participación de la banda británica de rock Deep Purple se dio a conocer hace algunos semanas. Estos repetirán en el escenario de Gredos, al que ya se subieron el pasado 27 de julio de 2013 junto a a Rosendo Mercado. Ahora, en Hoyos del Espino realizarán un repaso por sus míticas canciones, como 'Smoke on the water', 'Child in time' o 'Highway star'.

A este grupo se suma Alan Parsons, músico, ingeniero de sonido, productor y compositor, reconocido universalmente tanto por su trabajo en el estudio de grabación como por su proyecto musical 'The Alan Parsons Project'.

Asimismo, pone la "cuota nacional" el grupo Burning, que cumple 50 años en los escenarios con parada en Gredos, donde repasará sus grandes canciones, como '¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste?', 'Esto es un atraco' o 'No es extraño que tú estés loca por mí'.

En este sentido, Suárez-Quiñones ha subrayado que el festival cuenta con un cartel "muy potente" compuesto por artistas que suma "200 millones de discos vendidos a lo largo de sus carreras musicales".

Asimismo, ha puesto en valor la cita que cuenta con una estructura organizativa "muy importante" en la que "cientos de personas" trabajan para que sea una jornada de "divertimento sin incidentes".

Las entradas para Músicos en la Naturaleza se pondrán a la venta el próximo 20 de noviembre a las 12.00 horas en la web oficial del festival al precio de 65 euros más gastos de distribución.

Músicos en la Naturaleza se desarrolla desde el año 2006 y ha contado con la participación de algunas de las leyendas de la música nacional e internacional. Por el escenario del festival han pasado, entre otros, Bob Dylan, Mark Knopfler, Bryan Adams, Sting, Deep Purple, The Beach Boys, John Fogerty, Dolores ÓRiordan, Rod Stewart, Texas o Maná, y nacionales como, Estopa, Joaquín Sabina, Rosendo, Loquillo, C. Tangana, Melendi, Tequila, Manolo García, Fito, Los Secretos, Amaral o Nacha Pop, entre otros.

En estas 18 ediciones, más de 190.000 personas han podido disfrutar de buena música en la Sierra de Gredos, lo que ha generado un impacto económico en la zona de en torno a 30 millones de euros.