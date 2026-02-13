Alcalde de Aldeamayor (Valladolid) achaca el desbordamiento de "tres arroyos" a la falta de mantenimiento por la CHD

Temporal.-AMP.- Desalojada la residencia privada de Aldeamayor (Valladolid) ante el desbordamiento del arroyo próximo - 112

VALLADOLID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), el 'popular' Roberto Martínez, ha explicado que los problemas de inundación que se dan este viernes en la zona de Aldeamayor Golf se han debido principalmente al desbordamiento de tres arroyos que atraviesan la zona, los que ha criticado que están "sin mantenimiento" por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

En declaraciones a Europa Press, Martínez ha explicado que en la zona trabajan numerosas personas para minimizar los efectos de estas inundaciones, que han afectado sobre todo a la residencia de mayores Jireysa, que ha tenido que desalojar al mediodía de este viernes a sus más de 40 usuarios; y a las calles Cubera y Cardiel, en la urbanización Aldeamayor Golf, con varios chalets afectados en sus sótanos y plantas bajas.

Actualmente, trabajan en el lugar equipos de las agrupaciones de Protección Civil de Aldeamayor, La Cistérniga, Arroyo de la Encomienda, Olmedo y Valladolid, con bombas de achique, al igual que los Bomberos de la Diputación de Valladolid. También ha acudido la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias de la Agencia de Protección Civil y Emergencias del 112 de la Junta, agentes de Medio Ambiente de la administración autonómica y de la Guardia Civil, según ha detallado Roberto Martínez.

Estos equipos, ha recalcado el primer edil, "trabajarán hasta que haga falta" para achicar agua en estas zonas.

El alcalde de Aldeamayor ha explicado que además del incremento de los niveles freáticos subterráneos, el problema procede en su opinión del desbordamiento de tres arroyos, el de La Sal, el Bocianco y el arroyo de La Pedraja --esté último atraviesa la urbanización--.

El regidor ha criticado que los arroyos "están sin mantener, por parte de confederación", con gran cantidad de juncos y los taludes "desgastados", por lo que una vez corre el agua en gran cantidad, al encontrar oposición busca una salida natural y una vez ha desbordado el cauce anega las tierras y circula "libre siguiendo la ley de la gravedad".

El alcalde ha apuntado que el Ayuntamiento de Valladolid encuentra problemas para actuar en estos cauces porque los juncos son vegetación autóctona y están "protegidos".

La residencia Jireysa quedó evacuada de forma "preventiva" a primera hora de la tarde y según han explicado fuentes de la dirección a las familias de los usuarios, las bombas de achique "llevan horas" trabajando para tratar de rebajar el nivel de agua sobre todo en el patio interior de la residencia, que es el lugar donde se acumula más agua.

Eso sí, el interior del centro no ha resultado afectado, por lo que se espera a que puedan avanzar las tareas de achique y los mayores regresarán al centro "apenas sea posible". Por el momento, 22 residentes se han alojado con familiares y otros 23 han sido reubicados en otros centros de la tercera edad.