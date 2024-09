Alejandro Samper hace escala en Soria en su camino de Sagunto a Santiago para concienciar sobre la diabetes .

SORIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El deportista Alejandro Samper ha hecho escala en la ciudad de Soria en su camino de Sagunto a Santiago para concienciar sobre la enfermedad de la diabetes.

El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, ha recibido al deportista que busca dar visibilidad a la enfermedad y sobre todo a ese afán de superación una vez diagnosticada, según han informado desde el Consistorio soriano.

Alejandro Samper padece diabetes tipo 1 y nunca dejó de encarar nuevos retos compitiendo a máximo nivel en carreras de obstáculos colocándose entre los mejores de Europa y el mundo. El deportista, con esta ruta vinculada al camino de Santiago, quiere compartir su experiencia con personas que han recibido diagnósticos similares y con ello combatir el lógico miedo a la enfermedad.

El deportista se reunió el pasado viernes 13 de septiembre con Javier Muñoz a quien trasladó los detalles de su aventura con escalas en distintas ciudades de la geografía nacional.

RECOGIDA DE FONDOS

Según compartió en la recepción, un día vio una flecha del Camino de Santiago y descubrió que había una entidad local, la Asociación Amigos del Camino de Sagunto Santiago, que se dedica a marcar y construir las etapas diarias que unen Sagunto con Santiago.

Con esa idea en la cabeza, se lanzó a realizar un crowfunding para realizar el camino y recoger fondos para la lucha contra la diabetes, una enfermedad que no se está investigando en demasía y que es crónica. "Debuté en diabetes hace más de 27 años. Tras varios años luchando y negando la enfermedad he aprendido a aceptarla y convivir con ella. He logrado grandes metas deportivas y me ha hecho aprender a alimentarme correctamente usando el deporte como principal pilar para su tratamiento", señaló el deportista a Muñoz.

Así, recalcó que su caso "no es diferente al de miles de personas que conviven diariamente con esta patología". "Por eso ahora quiero enfrentarme al mayor reto de mi vida para visibilizar y sensibilizar sobre esta patología, pero especialmente quiero aportar mi granito de arena en ayudar con lo que se recaude en este reto y colaborar con la Fundación Diabetes Cero en la investigación para la cura definitiva de esta enfermedad", compartió Samper.