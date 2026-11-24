VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) - El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha establecido la fase de alerta por nevadas en las provincia de León, Soria y Zamora para este martes y miércoles, según han informado desde la Delegación del Gobierno.

En las tres provincia se esperan nevadas que pueden superar los cinco centímetros de nieve acumulada en zonas por encima de los 1.200 metros, y en el caso de León es más probable que se de en la zona oeste.

Estas nevadas pueden afectar a la red de carreteras del Estado.