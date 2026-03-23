Alimentos de Valladolid participa en la Feria Alimentaria Barcelona para abrir nuevas vías de comercialización

Alimentos de Valladolid participa en la Feria Alimentaria Barcelona 2026. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca de calidad de la Diputación de Valladolid, Alimentos de Valladolid, participa desde este lunes, 23 de marzo, en la Feria Alimentaria Barcelona 2026, que se celebra en la Fira hasta el próximo jueves día 26.

Vinos, piñones, aceite de oliva virgen extra, kombucha, embutidos o dulces de Alimentos de Valladolid tendrán presencia en esta cita, una acción de apoyo a los productores locales para posicionar la gastronomía vallisoletana en el mercado nacional e internacional.

En este sentido, la Diputación de Valladolid ha subrayado, en un comunicado recogido por Europa Press, que Alimentaria es el "salón internacional de alimentación más importante de España y uno de los primeros del mundo".

Se trata de un evento "de referencia" cuyos factores de éxito son la máxima especialización de su oferta, la innovación y una "infatigable vocación exterior". En la edición 2024, la última celebrada hasta la fecha, congregó a 3.200 empresas expositoras de 68 países en un área de exposición de 100.000 metros cuadrados, y recibió 108.000 visitantes, el 25 por ciento internacionales, procedentes de 120 países.

La feria Alimentaria, ofrece, además, varios eventos paralelos, entre otros, The Alimentaria Hub, Innoval, The Olive Oil Bar y Food & Hospitality Startups donde tendrán lugar numerosos eventos relacionados con innovación, internacionalización, shows gastronómicos.

La presencia de Alimentos de Valladolid en Alimentaria Barcelona supone una "oportunidad estratégica para impulsar la promoción de los productos de la provincia, reforzar su visibilidad y abrir nuevas vías de comercialización", ha aseverado la institución provincial.

De esta manera, los productos de la marca vallisoletana representarán la despensa de la provincia, así como "el trabajo y la identidad de sus productores", todo ello en una iniciativa que permite consolidar a Valladolid como "un referente gastronómico".