Almanza (León), único 'Pueblo Europeo de la Navidad' de CyL, enciende el alumbrado navideño este sábado

Mercadillo, food trucks, figuras gigantes, un paseo de piruletas o la casa de Papá Noel se podrán visitar hasta el 11 de enero LEÓN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad leonesa de Almanza, el único 'Pueblo Europeo de la Navidad' de Castilla y León, acogerá este sábado a las 18.00 horas el tradicional encendido de la iluminación navideña, compuesta por más de 120.000 luces.

El encendido estará acompañado por una programación que incluye animación musical con villancicos, la actuación de un pianista, la visita de Papá Noel y la presencia de algunos personajes de cuento, según ha informado a Europa Press en un comunicado Vive Almanza.

Más de una docena de puestos formarán parte en la presente edición del mercadillo navideño y los visitantes tendrán a su disposición un food trucks de hamburguesas y puestos de chocolate con churros, castañas y palomitas hasta el próximo día 11 de enero.

Como en años anteriores, se espera la visita de decenas de miles de personas. "Estas semanas ofrecemos a familias de todo el norte de España un plan completo de ocio. Con la posibilidad de hacer alguna ruta por nuestros montes a la mañana, sobre todo en 'El bosque de los cuentos', comer por la zona y cuando se ponga el sol, a la tarde, visitar el alumbrado y dar un paseo por el mercado", ha señalado el alcalde de Almanza, Javier Santiago.

Además de la habitual llegada de turistas llegados desde todos los rincones de la provincia de León, la Navidad de Almanza está despertando el interés de visitantes de otros territorios cercanos como Asturias, Cantabria, Burgos, Palencia o Valladolid.

En este sentido, ha recordado que Almanza es una de las pocas localidades de España y la única de Castilla y León que ha sido reconocida por 'Christmas Cities Network' como 'Pueblo Europeo de la Navidad'.

DECORACIÓN

Entre las decenas de figuras luminosas de gran tamaño que se podrán visitar se encuentran el Grinch, elfos, muñecos de nieve, regalos o, como una de las principales novedades de este año, una galleta gigante de jengibre. La decoración también incluye la casa de Papá Noel en un torreón medieval, un paseo de piruletas o estrellas gigantes decoradas por los propios vecinos.

"Tenemos la galleta de jengibre más grande de Europa, un montaje del portal de Belén y de los Reyes de más de 50 metros, puestos en el mercadillo y, sobre todo, mucho ambiente navideño", ha destacado. Por este motivo, ha animado a todas las personas que lo deseen a visitar el pueblo en las próximas semanas. "Estamos seguros de que no se arrepentirán", ha concluido.