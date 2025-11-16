Alumnos de los Centros Integrados de FP Agraria de Castilla y León, galardonados en los V Premios i+Porc

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro alumnos de los Centros Integrados de Formación Profesional Agraria (CIFPA), pertenecientes a la red gestionada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, han sido galardonados en la quinta edición de los Premios i+Porc, que reconocen a los mejores alumnos de la FP Dual especializada en porcino a nivel nacional.

La entrega de estos premios, organizados por el Clúster español de productores de porcino y Henar Comunicación, se ha realizado en una gala que ha tenido lugar en la Cámara de Comercio de Zaragoza y han reconocido el trabajo de tres estudiantes del Grado Superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal del centro de Segovia y una del Grado Medio de Técnico en Producción Agropecuaria.

Los premiados de Segovia han sido Lucía Hernandez, perteneciente a la primera promoción del ciclo y que en estos momentos es encargada de la granja de madres de La Serrota del Grupo Kerbest; Macarena Marín, de la segunda promoción, que a raíz de sus prácticas en Innoporc descubrió las posibilidades que le proporcionaba la ganadería de porcino y se quedó trabajando en la empresa dónde actualmente es segunda encargada; y Hugo Álvarez, también de la segunda promoción y que trabaja para la empresa familiar a tiempo completo desde que terminó sus estudios en junio de 2024.

En lo que respecta al centro de Ávila, la premiada ha sido Almudena Sanz, alumna de la promoción del 2023 del Grado Medio de Formación Profesional de Técnico en Producción Agropecuaria, tras el que realizó sus prácticas en la finca La Serrota del Grupo Kerbest y actualmente está cursando el Grado Superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal.

El Ejecutivo autonómico ha expresado su "orgullo" por el reconocimiento, fruto de su magnífico trabajo y esfuerzo, ya que se considera que estos premios dan testimonio al resto de alumnos de las posibilidades que tiene el subsector ganadero y, en particular, la orientación de porcino para técnicos como ellos.

Los ocho Centros Integrados de Formación Profesional agraria de la Junta de Castilla y León suman este curso 761 alumnos matriculados, un 28 por ciento más que hace cinco años, lo que refleja el interés creciente por un modelo formativo práctico en un sector con futuro, clave para garantizar el relevo generacional y fortalecer el futuro del sector.

En los ocho centros dependientes de la Consejería se imparten 22 ciclos de las familias agraria, agroindustrial y de actividades físico-deportivas, donde destaca el aumento de la presencia femenina, que ha pasado del 22 por ciento en 2021 al 38 en el presente curso, casi cuatro de cada diez.