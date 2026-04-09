Alumnos del IES Giner de los Ríos de Segovia diseñan su propio satélite para un programa de la Agencia Espacial Europea

SEGOVIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de siete alumnos de Bachillerato del IES Francisco Giner de los Ríos de Segovia desarrolla 'GinerSat', un satélite educativo que participa en el programa de la Agencia Espacial Europea (ESA) para crear interés por la ciencia e ingeniería en los jóvenes.

El proyecto se enmarca en el programa CanSat de la ESA, que reta a los alumnos a diseñar y construir un satélite completamente funcional en un formato reducido.

El satélite segoviano es del tamaño de una lata de refresco, integra sensores capaces de medir presión, temperatura, humedad y altitud, y será lanzado a aproximadamente un kilómetro de altura mediante un cohete.

Durante el descenso tras el lanzamiento, el satélite recopilará y transmitirá datos en tiempo real, para poner a prueba tanto el diseño técnico como la programación desarrollada por el equipo.

Los siete integrantes del proyecto, Hugo, Adrián, Judith, Alba, Jesús, Pablo y Magdalena, llevan meses trabajando en todas las fases de diseño, construcción y programación del dispositivo.

A lo largo del proceso han adquirido conocimientos técnicos y han ejercitado habilidades como la gestión de proyectos, el trabajo en equipo y la comunicación.

Para darle visibilidad a la iniciativa, los alumnos han creado perfiles en redes sociales donde comparten los avances del proyecto, lo que les ha permitido implicar a la comunidad educativa y atraer el apoyo de patrocinadores.

Durante este mes de abril, el equipo participará en la fase regional del lanzamiento, donde se pondrá a prueba el resultado de meses de trabajo.