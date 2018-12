Alzheimer Soria suspende el Programa de Detección Precoz por falta de financiación

Publicado 21/12/2018 13:46:58 CET

La Junta Directiva de Alzheimer Soria ha decidido suspender a partir del 15 de enero de 2019 del Programa de Detección Precoz que puso en marcha en el año 2003, por falta de financiación.

Esta Asociación llevaba este Programa de Detección Precoz en colaboración con la Gerencia de Sacyl en Soria. Se trata de un programa estrictamente sanitario y básicamente llevaba a cabo aquellas valoraciones neurocognitivas necesarias para un correcto diagnóstico de demencia o enfermedad de Alzheimer.

Asimismo, llevaba aparejado un seguimiento de las personas con deterioro cognitivo y un apoyo y seguimiento de estas, en talleres.

El contenido de este programa solamente se llevaba a cabo en Soria capital y provincia, dada la dificultad de su puesta en marcha y los elevados costes que conlleva.

El programa arrancó en 2003 y entonces Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León lo apoyó con una pequeña subvención.

La Asociación soriana explica que con la entrada de la Ley de Dependencia se produjo un "cambio en la asignación de subvenciones y ésta desapareció", entendiéndose además, que este Programa de Alzheimer Soria era objeto del Sacyl.

En el año 2013 Alzheimer Soria se puso en contacto con la Gerencia regional de Sacyl para explicar dicho Programa y ver financiación, ya que no se había recibido subvención alguna desde el año 2011 incluido.

La agrupación señala que tras varias conversaciones, "se logró una subvención de 20.000 euros en el año 2013" para este programa aunque ya entonces se expuso la necesidad de esta subvención para que el resto de proyectos no corriera peligro a nivel económico.

En el año 2015 Alzheimer Soria volvió a solicitar esta subvención y Gerencia Regional de Sacyl concedió la misma a través de la Federación Regional de AFAS de Castilla y León (Afacayle). Desde ese año, dicha subvención se ha ido reduciendo y repartiéndose entre otras Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer (AFAS) de Castilla y León para programas con otros fines distintos.

El Programa cuesta en la actualidad 62.000 euros y desde Alzheimer Soria señalan que durante estos años se les ha pedido que mantuvieran esta subvención inicial para este proyecto "que no puede ser apoyado por otros cauces" ya que no entra en Servicios Sociales porque los tratados "son personas, no enfermos".

TRABAJO NO VALORADO

Alzheimer Soria considera que en este tiempo su trabajo "no se ha valorado, ni se valora la importancia del mismo para el diagnóstico" y añaden que sin haber en España actualmente un Plan Nacional de Alzheimer y Unidades Específicas de diagnóstico de esta enfermedad, "esta necesidad recae en manos de Asociaciones que sin ayuda alguna no pueden con esta demanda".

Asimismo, lamentan que "agotadas" por su parte todas las vías de solución, la consecuencia es que se han quedado sin esta "subvención vital para que el programa funcione".

La Asociación ha enviado una carta el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, para explicarle esta decisión