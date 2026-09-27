Amilivia presenta este lunes el informe sobre las cuentas del sector público local de CyL correspondiente a 2024

VALLADOLID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, presentará este lunes, 28 de septiembre, en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León correspondiente en este caso al ejercicio 2024.

Así consta en el orden del día de la Comisión de Economía y Hacienda, convocada en sesión vespertina, con tres puntos, entre ellos la presentación del 'Informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León ejercicio 2024'.

Mario Amilivia presentará este lunes otros dos informes sobre la fiscalización de los procedimientos de estabilización de empleo temporal de las entidades locales.

La agenda parlamentaria comenzará el mismo lunes por la mañana en la Comisión de la Presidencia donde está prevista la elección del vicepresidente de la Comisión y el debate de tres PNL, dos del Grupo Socialista y una de los procuradores de UPL en el Grupo Mixto.

El PSOE lleva medidas en materia de vivienda y relativas a la acreditación de las condiciones de habitabilidad de las viviendas en los supuestos de segunda y posteriores ocupaciones para prevenir situaciones de sobreocupación o hacinamiento y reforzar la seguridad jurídica en el mercado residencial de la Comunidad Autónoma.

Por su parte, los leonesistas instarán a la Junta a impulsar una línea específica de ayudas de carácter permanente para colaborar con los ayuntamientos de municipios del medio rural para sufragar los costes de mantener o abrir cajeros automáticos para salvaguardar la prestación de unos mínimos servicios bancarios.