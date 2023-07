Tras criticar Bildu el lema 'Que te vote Txapote', dice que es "insoportable" escucharles dar lecciones de respeto a las víctimas



BURGOS, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este jueves al votante de Vox para que en provincias como Burgos, donde es "evidente" que el partido de Santiago Abascal no va a obtener diputado, esos sufragios no se los "quede el sanchismo". Dicho esto, ha recalcado que hay que unir el voto en el PP para desalojar de La Moncloa a Pedro Sánchez, quien está "más débil que nunca" y "solo le queda el argumento del miedo".

En un acto en la Plaza Santa María de Burgos, ante más de un millar de personas, Feijóo ha resaltado que la forma de "acabar con el sanchismo" pasa por concentrar el voto en el PP porque lo contrario no será "un voto para el cambio". Así, ha dicho a los suyos que se lo tienen que decir "a miles de personas que de buena fe" creen que no es necesario votar al PP para que gobierne tras las generales del 23 de julio.

Es más, ha señalado que lo que ocurre en Burgos con el reparto de escaños pasa en más provincias, como Lugo u Orense. "Hay cuatro diputados que vamos a elegir y solamente hay dos posibilidades, dos PP, dos PSOE; tres PP, uno PSOE. No hay más", ha exclamado, para avisar que el voto a partidos como Vox se puede perder.

Una vez más, Feijóo ha criticado que Sánchez haya rechazado su oferta para que gobierne el más votado y ha recalcado que él, a diferencia del jefe del Ejecutivo, pretende "ganar" las generales y no "evitar que otro gobierne".

"EN ESPAÑA NO PUEDE MANDAR LOS QUE NO CREEN EN ESPAÑA"

El candidato 'popular' ha pedido el voto para "anular cualquier amenaza de bloqueo" y ha avisado que en España "no pueden mandar los que no creen en España". Además, ha asegurado que "escuchar a Bildu "dar lecciones de respeto a las víctimas es directamente insoportable", en alusión a sus críticas de la coalición abertzale al lema 'Que te vote Txapote'.

Feijóo ha resaltado que los españoles no entienden que los que mandan en el país sean "unos señores que se ríen de las víctimas el mismo día que se cumplen 26 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco" o los que "dieron un golpe contra la Constitución".

"Sánchez está más débil que nunca. Y Sumar, que es un conjunto de partidos cuyo único objetivo es restar, también está muy débil. Y por tanto, ¿Quién está muy fuerte? Los independentistas. Porque saben que en el caso de que el PP no saque los votos suficientes, pues van a mandar en España", ha avisado.

Tras garantizar que el PP "no se va a someter a ningún chantaje porque a España no se la chantajea", ha afirmado que al jefe del Ejecutivo "ya solo le queda el argumento del miedo", en alusión a los pactos PP-Vox que están esgrimiendo los socialistas en campaña.

Dicho esto, Feijóo ha pedido a los asistentes al mitin "convencer" a la gente y "después vencer". "Yo no quiero ganar un debate y perder las elecciones, el haber ganado un debate no significa nada, lo que importa es ganar las elecciones y no podemos relajarnos", ha enfatizado, para reiterar a los suyos que no pueden pensar que esto "ya está hecho".

En este sentido, el presidente de los 'populares' ha pedido movilización a su partido porque, según ha subrayado, "es mejor perder un día de piscina que cuatro años de Gobierno sanchista", manejado por "aquellos que no creen en España".

UNA "PROVOCACIÓN" LA UTILIZACIÓN DEL CIS EL CIS

Finalmente, el líder del PP ha asegurado que es "indignante", una "provocación" y "sonrojante" la utilización de instituciones como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), tras la encuesta publicada este jueves. "El sanchismo es desprestigiar el CIS", ha proclamado.

Feijóo ha indicado que el director de la institución, José Félix Tezanos, ha "unido su apellido para siempre al desprestigio". Es más, ha dicho que "reírse es un reflejo automático de los españoles" cuando se habla del CIS. "No os preocupéis, solo faltan 10 días para acabar con este ridículo. Y os puedo asegurar que el primer cese será el de Tezanos, porque nos cuesta 14 millones", ha sentenciado.

En el acto han intervenido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el cabeza de lista por Burgos, Ángel Ibañez. Además, estaban presentes el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera y exministro y excalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio.