AMP Mesa de las Cortes debate establecer un turno de preguntas en el Pleno de mañana sobre incendios tras intervenciones

VALLADOLID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes debate en estos momentos si establecerá un turno de preguntas posterior a las intervenciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los portavoces de los diferentes Grupos Parlamentarios en el Pleno Extraordinario que se celebrará mañana y en el que el jefe del Ejecutivo autonómico informará sobre la gestión de los incendios.

"Debemos intentar exprimir el reglamento lo máximo posible, no para que haya un guirigay, sino para que se dé la importancia necesaria y la gente pueda conocer todos los extremos que nos ha llevado a esta dramática situación", ha señalado el portavoz del Grupo Mixto, Francisco Igea durante su intervención tras la reunión de la Junta de Portavoces.

En este sentido, ha explicado que los grupos han planteado que la comparecencia de mañana del presidente de la Junta sea "al menos como la de cualquier alto cargo", si bien ha advertido de que al ser "fuera del periodo de sesiones" el reglamento marca una intervención sin límite de tiempo para el compareciente, en este caso Mañueco, y diez minutos para cada grupo, a los que el presidente podrá responder en grupo o de forma individual el tiempo que estipule conveniente.

"El reglamento tiene marcado, tiene tasada esta situación. Insisto, los reglamentos están para interpretarse", ha apostillado Igea.

Desde Vox, consideran que este formato contradice las palabras del consejero y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, durante el Consejo de Gobierno de la pasada semana. "Dijo que iba a venir gustoso... pues tan gustoso no viene cuando su Grupo Parlamentario está poniendo pegas para que el presidente de la Junta pueda responder a preguntas", ha argumentado su portavoz David Hierro.

Una situación que, en su opinión, desvela la "farsa" del PP que lo único que busca es "mantener sillones y puestitos" y no afectar electoralmente la imagen del presidente de la Junta. "Lo que le queda es la propaganda, al PP y PSOE. Es lo que hay", ha zanjado.

Unas críticas que han rechazados desde el Grupo Popular, cuyo portavoz Ricardo Gavilanes, ha recordado que el presidente de la Junta se ha puesto "siempre" a disposición de los ciudadanos. "Nunca se ha ocultado, siempre ha dado la cara. Además ha estado desde el minuto uno al frente de todos los incendios, mostrando su preocupación lógicamente por todos los incendios, así como concediendo entrevistas y dando informaciones puntuales a todos los ciudadanos", ha afirmado.

ESTRUCTURA PLENO

Hasta ahora, lo único que se sabe con seguridad es que Mañueco intervendrá a las 11.00 horas para informar sobre el "operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales puesto en marcha desde la Junta de Castilla y León ante la grave situación que está viviendo" la Comunidad "durante la presente campaña".

Será una comparecencia sin límite de tiempo. Posteriormente será la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, y el resto de formaciones de menor a mayor representación de procuradores, para cerrar el Grupo Popular. Por último, Mañueco responderá a cada uno de ellos, bien de forma conjunta o individual, sin límite de tiempo.