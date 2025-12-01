AMP La Reina Sofía preside la entrega de los Premios Fundación Atapuerca a los tres codirectores, a Mañueco y al PE

La Reina Sofía y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (i), en una foto de familia tras la entrega de la VIII edición de los Premios Evolución y de la I edición del Premio Emiliano Aguirre, en el Museo de la Evolución Humana. - Tomás Alonso - Europa Press

BURGOS 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Honor de la Fundación Atapuerca, la Reina Doña Sofía, ha entregado este lunes en Burgos los premios de esta entidad en sus categorías 'Labor científica', galardón que recae en los tres codirectores -Juan Luis Arsuaga, José maría Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell-; 'Valores Humanos', en el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; y el ?Emiliano Aguirre' al Parlamento Europeo.

Durante el acto de entrega, Alfonso Fernández Mañueco ha agradecido el galardón, que ha extendido a todas aquellas personas que han hecho posible que "Atapuerca sea el referente mundial de la evolución" y ha reconocido el papel de los "tres grandes e históricos codirectores" de las excavaciones en Atapuerca.

"Durante más de 30 años han sido el alma de Atapuerca. Vuestro gran trabajo ha contribuido a consolidar Atapuerca como lo es hoy, un referente esencial y especial para estudiar la evolución humana y los primeros pobladores de Europa", ha apuntado Fernández Mañueco, quien considera que estos yacimientos se han convertido en "un poderoso polo de atracción científico, turístico y social".

Lo que es fruto del compromiso de toda la sociedad burgalesa, de las instituciones, de los agentes económicos y sociales de Burgos y también de Castilla y León, como así lo ha afirmado Fernández Mañueco, quien han manifestado el "compromiso rotundo" de la Junta a lo largo de los años.

Asimismo, el presidente de la Junta ha agradecido a la Reina Doña Sofía el "apoyo" a los referentes culturales esenciales del Castilla y León, con su presencia, por ejemplo, en Las Edades del Hombre en Zamora o en la defensa a las personas desfavorecidas.

Fernández Mañueco ha aprovechado para felicitar a la Reina Doña Sofía "por los 50 años de monarquía" y por cumplir su "alta responsabilidad con deber, pulcritud y entrega" lo que le hace "merecedora del respeto, el afecto del pueblo de Castilla y León y de todo el pueblo español".

Por su parte, Juan Luis Arsuaga se ha referido a la importancia de contar con Atapuerca y de que la población le dé el verdadero valor que tiene, mientras que Eudald Carbonell se ha referido al "equipo", a su dedicación y compromiso; y ha recordado al padre de los yacimientos, Emiliano Aguirre.

Carbonell tampoco se ha olvidado del que fuera presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; y al alcalde de Burgos en esa etapa, el socialista Ángel Olivares, además de que se ha dirigido a la Reina Doña Sofía a la que ha calificado como "compañera de viaje y amiga".

Por su parte, el I Premio Emiliano Aguirre ha recaído en el Parlamento Europeo, presidido por Roberta Metsola, como reconocimiento a su papel como institución que representa a la ciudadanía de los 27 países de la Unión Europea y como referente de diversidad y pluralidad en Europa.

Roberta Metsola ha enviado un mensaje de agradecimiento a través de un vídeo proyectado durante la ceremonia, y el galardón ha sido recogido por Ana María Andrés Marín, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España.

REUNIÓN DE LA FUNDACIÓN.

Unas horas antes de la entrega de los premios, ha tenido lugar la reunión del Patronato de la Fundación Atapuerca, en el que se ha aprobado el plan de actuación 2026, que reafirma a estos yacimientos "como espacio de encuentro entre ciencia y sociedad".

El presupuesto para el año que viene asciende a 2.030.474 euros, lo que representa un incremento del 15,17 por ciento respecto a 2025. De este total, el 87,3 por ciento se destina al cumplimiento de los fines de la Fundación, que preside Miguel Méndez Pozo.

Según han informado desde la propia entidad, este ente mantiene su programa de ayudas para apoyar la carrera científica del equipo investigador de Atapuerca. Hasta ahora, 94 miembros se han beneficiado de estas ayudas, muchos de los cuales son doctores que han asumido responsabilidades en el marco de la investigación.