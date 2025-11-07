AMP La venta de 1,4 millones bonos al consumo de Burgos comenzará el 12 de noviembre con un mes para su gasto

BURGOS 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha presentado este viernes la nueva campaña de bonos al consumo de 2025, dotada con 1,4 millones de euros, que busca "dar la máxima pluralidad" y facilitar al comercio y a los ciudadanos esta iniciativa.

Desde la Concejalía de Comercio se ha adelantado a este viernes la posibilidad de que los establecimientos puedan adherirse a la plataforma para participar, por lo que los comercios que deseen hacerlo, pueden inscribirse ya.

El concejal de Comercio, César Barriada, ha apuntado que los bonos podrán empezar a utilizarse desde el 12 de noviembre y estarán vigentes hasta el 10 de diciembre en una primera fase.

De los 1,4 millones de vales, 1.260.000 millones van dirigidos al comercio y los 140.000 restantes se aplicarán al sector hostelero, lo que se traduce en 252.000 bonos para comercios y 28.000 para hostelería, "en bonos de cinco euros", como ha explicado Barriada.

Asimismo, el concejal ha apuntado que los bonos no utilizados antes del 10 de diciembre caducarán y se reactivarán en una segunda fase que se desarrollará del 11 al 17 de diciembre para que puedan ser aprovechados por otros ciudadanos.

Por otro lado, Barriada, ha explicado que este año se han introducido "cambios sustanciales" en el funcionamiento de la campaña y entre las novedades destaca la "exigencia" de un aval bancario de 900.000 euros a la empresa adjudicataria de la plataforma, con el fin de garantizar la seguridad económica del Ayuntamiento.

Los ciudadanos podrán registrarse en la plataforma digital para "reservar 12 bonos de comercio y 6 de hostelería", como máximo, que recibirán por correo electrónico.

Sin embargo, César barriada ha subrayado que "el pago no se realizará online, sino directamente en el comercio", con el objetivo de "fomentar" las compras presenciales y evitar la venta por Internet.

De esta forma, como ha indicado el concejal, se persigue "mitigar uno de los problemas que tiene el comercio, la compra online", y en lugar de hacer que el ciudadano pague con su tarjeta a través de la plataforma se pagará con su tarjeta en el establecimiento.

El edil ha insistido en que con este sistema los comerciantes "dispondrán del dinero de las ventas" de forma inmediata, sin tener que esperar las transferencias posteriores. De esta manera, el comprador abonará el importe total en el establecimiento, y el Ayuntamiento financiará 5 euros por cada 15 euros de compra, lo que "beneficia tanto al ciudadano como al comerciante", al mejorar el flujo de caja de los negocios.

Otra de las novedades es la ampliación de los sectores participantes, que incluirá "instalaciones deportivas, gimnasios, servicios fotográficos, máquinas automáticas o servicios de limpieza", entre otros Preguntado por la continuidad del programa, el concejal ha asegurado que la alcaldesa, Cristina Ayala, ha manifestado que el comercio "dispondrá de un 1,5 millones" de euros que "podrán ser bonos u otras iniciativas" de apoyo al sector.

"Estamos trabajando con las asociaciones para buscar un punto de equilibrio, conscientes de las dificultades del comercio y de las necesidades del ciudadano, que es quien dinamiza la compra", ha concluido César Barriada.

EL SECTOR COMERCIAL.

Por su parte, el sector, representado por la presidenta de la asociación Centro Burgos, Patricia Gil, ha expresado su preocupación por la falta de información al sector por parte del consistorio.

Patricia Gil, que ha participado en una rueda con Andrea Ballesteros, al ser preguntada por esta cuestión, ha afirmado qu el "sector está nervioso, porque la única información que tienen es la ofrecida por los medios de comunicación" al tiempo que ha añadido que desconocen "las modificaciones" y el sistema de pago.

Los bonos "funcionan y son muy necesarios en este momento de ventas paradas", ha afirmado Gil, quien ha recordado que las asociaciones llevan tiempo reclamando que estas ayudas "se programen en los momentos más adecuados para el sector", como finales de septiembre u octubre, o incluso dividiéndolas en dos campañas al año "para reforzar las épocas más flojas".

En su opinión, "no deberían coincidir con campañas como el Black Friday o la Navidad, cuando el comercio ya tiene actividad".

MERCADO AMBULANTE.

Por otro lado, en la Comisión de Comercio, se ha procedido a abrir el "periodo de concurrencia" para la adjudicación de los puestos en los mercados del Parque de los Poetas, el Paseo del Empecinado y la calle Eloy García de Quevedo, ha informado Barriada.

En total, se ofertan 140 puestos en el Parque de los Poetas, 106 en el Paseo del Empecinado y 116 en la calle Eloy García de Quevedo. La licitación corresponde a la anualidad de 2026, con la posibilidad de prórroga durante los años 2027, 2028 y 2029.

Según ha explicado Barriada, el procedimiento sigue "la fórmula habitual" en este tipo de convocatorias, por lo que las personas interesadas deberán presentar la documentación correspondiente. En el caso de que se registren más solicitudes que puestos disponibles, se procederá a realizar "un sorteo para determinar la adjudicación".