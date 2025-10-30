La ampliación y adecuación del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil contará con 553.000 euros

Archivo - Imagen de archivo de la sala del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una inversión de 553.000 euros para la ampliación, equipamiento y adecuación del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil

En su reunión, el Consejo ha recibido comunicación de la declaración de emergencia de la contratación de tres actuaciones destinadas a reforzar y modernizar sus infraestructuras de emergencias.

En total, la inversión autorizada asciende a 553.000 euros para la obra de ampliación del espacio físico del Centro Coordinador de Emergencias (CCE), la dotación de cinco nuevos puestos operativos para su personal técnico, y la adecuación de infraestructuras y equipamientos en los Puestos de Mando de Emergencias de Protección Civil.

En concreto, la Junta ha autorizado una inversión de 385.000 euros destinada a la contratación de la obra para la ampliación del espacio físico que alberga el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, ubicado actualmente en la planta baja del inmueble situado en Paseo Hospital Militar 14.

Con el objetivo de albergar cinco nuevos puestos de trabajo y optimizar la operatividad del CCE, se ha planificado la ampliación del espacio existente, incrementando la superficie útil en aproximadamente 25 metros cuadrados.

El espacio, colindante con el Centro Coordinador del Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2, mantendrá su tipología diáfana y una distribución abierta, conservando la separación con el 1-1-2 mediante un tabique divisorio acristalado y uno reforzado de pladur.

Las actuaciones también prevén la instalación de un tabique móvil de vidrio que permitirá, en caso de ser necesario, sectorizar el espacio en dos zonas: una para los puestos de trabajo y otra para reuniones (CECOPI). Además, se incorporará un despacho independiente de unos 10 metros cuadrados con tabique divisorio de vidrio, que albergará las funciones de labor de dirección y coordinación del CCE.

Se incluye la extensión y adaptación de las instalaciones de climatización, iluminación, red eléctrica y datos, garantizando condiciones de confort. También se renovarán pavimentos y falsos techos, se sustituirán puertas de acceso para mejorar la accesibilidad y seguridad, y se aplicarán acabados decorativos como vinilos.

El equipamiento se adecuará con una Mesa isla, el suministro e instalación de un rack de telecomunicaciones, tres armarios rack, una consola de control de equipos de radio, y un videowall compuesto por cuatro monitores.

PUESTOS OPERATIVOS

Para reforzar el personal técnico, la Junta pondrá en funcionamiento cinco puestos de operativos adicionales para el Centro Coordinador de Emergencias con una inversión de 138.000 euros.

Los nuevos puestos de trabajo se equiparán con elementos técnicos de alto rendimiento. La dotación también incorpora cinco licencias de software especializado y los servicios profesionales para la instalación, configuración, pruebas y el soporte técnico asociado.

La tercera actuación se centra en mejorar la capacidad de respuesta ante la emergencia con la adecuación de infraestructuras y equipamientos de Puestos de Mando de Emergencias de Protección Civil, con una inversión de 30.000 euros. El objetivo es convertir los Puestos de Mando Avanzados en una infraestructura móvil de primer nivel para atender las emergencias.

La contratación de emergencia incluye la adecuación de varios elementos esenciales y contempla la adecuación y configuración de 16 equipos de radio, así como la gestión e integración de cinco equipos de comunicación satelital para asegurar la conectividad en situaciones críticas.