Ana Marín Quílez gana el III Premio Alumni-Usal a la investigación contra el cáncer 'Esperanza Diz Pintado'

SALAMANCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La investigadora Ana Marín Quílez ha sido la ganadora del Premio Alumni-Universidad de Salamanca a la Investigación contra el cáncer 'Esperanza Diz Pintado', convocado por Alumni-USAL y concedido por la Fundación Doctores Diz Pintado (Manuel y Alfonso), con una dotación económica de 3.000 euros.

El jurado ha destacado entre las 16 tesis doctorales candidatas la investigación 'Characterization of novel genes and variants involved in Congenital Platelet Disorders: from the genomic data to the functional studies', presentada por Marín Quílez durante el curso 2022/2023 tras finalizar el doctorado en Biociencias: Biología y Clínica del Cáncer y Medicina Traslacional.

El trabajo cuenta además con mención internacional, sobresaliente 'cum laude' y premio extraordinario de doctorado por la USAL, como ha señalado la institución académica salmantina en un comunicado recogido por Europa Press.

El vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco, ha presidido el jurado acompañado del director general de Alumni–USAL, Ángel Hernández Pérez, que ha actuado como secretario; el presidente de la Fundación Doctores Diz Pintado, Nicolás Rodríguez García; el secretario de la misma fundación, Enrique Cabero Morán; ek subdirector de la Escuela de Doctorado, Mario Amado Montero, y los investigadores Rogelio González Sarmiento, Alberto Orfao de Matos Correia e Vale y Alberto Fernández Medarde.

El galardón fue creado por parte del patronato de la Fundación Doctores Diz Pintado, creada por la doctora y profesora titular de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado de la USAL, Esperanza Diz Pintado.

Esta fundación se dedica a la investigación y la docencia en la lucha contra el cáncer y surgió en memoria de sus hermanos, Manuel y Alfonso, médicos e investigadores, fallecidos a causa de esta enfermedad.

El objetivo de esta iniciativa es promover la excelencia en la elaboración y defensa de tesis doctorales en Ciencias de la Salud enfocadas en la lucha contra el cáncer en la USAL, brindando a los estudiantes e investigadores la oportunidad de contribuir con sus conocimientos y habilidades al avance en la comprensión y tratamiento de esta enfermedad.