Ana Redondo apela al Pacto de Estado contra la Violencia de Género y considera "clave" la educación afectivo-sexual

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha participado este viernes en el minuto de silencio convocado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en León por las últimas víctimas de violencia de género. - EUROPA PRESS

LEÓN, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apelado este viernes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género ante los casos registrados en lo que va de año y ha señalado que la educación afectivo-sexual resulta "clave" para atajar la violencia contra la mujer, a la que se ha referido como un "terrorismo terrible con una dimensión enorme".

"Hay que apelar a ese Pacto, a ese gran acuerdo de Estado, a ese gran acuerdo de país que nos puso a todas, a todos de acuerdo en más de 460 medidas, frente a una extrema derecha negacionista de esta violencia que en buena medida está también fomentando que esta violencia no cese", ha puntualizado y ha realizado un llamamiento al consenso y al "gran compromiso de país", de todas las entidades y de todos los poderes porque esta es una "responsabilidad colectiva". "No podemos luchar contra esta dimensión enorme de un problema endémico, de un problema secular, sin que todas y todos estemos comprometidos", ha insistido.

Para la ministra de Igualdad, la violencia contra la mujer es "un terrorismo terrible con una dimensión enorme" y, en este sentido, ha puntualizado que actualmente más de 104.000 mujeres están en el sistema VioGén con protección y más de 7.000 de ellas se encuentran en riesgo extremo, por lo tanto el problema adquiere una dimensión "enorme".

Por ello, frente al repunte de la violencia machista debe estar, ha argumentado, el rechazo "radical y profundo" de la sociedad española, que está "harta" de la violencia contra las mujeres. "Ahora mismo es una prioridad ese rearme social, político, institucional, frente a la violencia machista, frente a la violencia de género. Y en eso vamos a seguir, no queda otra, tenemos que continuar", ha añadido.

LAS MEDIDAS "SON NECESARIAS Y A VECES SE QUEDAN CORTAS"

En este contexto, Ana Redondo ha expresado la importancia de "seguir unidos generando una red, generando conciencia", también mediante una educación afectivo-sexual que impida que los "estereotipos de dominación y de imposición" se produzcan en las generaciones más jóvenes. "Creo que todas las medidas son necesarias, son oportunas y a veces se quedan cortas", ha apostillado.

Al mismo tiempo, ha destacado la importancia de no "desesperar" y pensar que es posible generar y construir entre todas una sociedad libre de violencia machista.

Respecto a las cifras de los casos de violencia de género en lo que va de año, ha señalado que hay un repunte que preocupa "enormemente" al Ejecutivo central y ha apuntado que algunos especialistas hablan de un 'efecto llamada', algo que será necesario evaluar y analizar "en profundidad".

VALORACIÓN DEL RIESGO En cuanto al sistema de protección de las víctimas, ha reiterado que es un sistema "bueno", protege y da seguridad a un número "importantísimo" de mujeres y ha avanzado que en los sucesivos comités de crisis se analizará si la valoración del riesgo se hace o no con "suficiente profundidad".

Asimismo, ha explicado que hay que ser conscientes de que una medida de alejamiento que es insuficiente no protege adecuadamente y, en este sentido, quizá sea necesario plantear que dichas medidas sean de un mínimo de 300, 350 metros, porque eso es lo que va a permitir que la víctima se ponga en contacto con la policía.

Por otra parte, ha manifestado que la educación afectivo-sexual resulta "esencial" para erradicar la violencia de género, que no puede "seguir basándose en estereotipos de dominación del hombre sobre la mujer y de sumisión de las mujeres a esa dominación machista". En su opinión, se perdió "una oportunidad histórica" hace 20 años con la asignatura de Educación para la Ciudadanía y ha lamentado que no se incorporase en aquel momento a los sistemas educativos.

Ana Redondo se ha pronunciado de este modo en León, donde ha participado a las 12.00 horas en el minuto de silencio que se ha guardado ante la Subdelegación del Gobierno en repulsa por las últimas víctimas de violencia de género. En el acto ha estado acompañada por el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, entre otros representantes políticos e institucionales.

"ES ALGO TERRIBLE, DRAMÁTICO"

"Hoy no tenemos palabras para tanto horror, para este terrorismo machista que azota, que sigue golpeando a las mujeres, a los niños y niñas. Es algo terrible, dramático", ha subrayado durante el acto y ha transmitido su "solidaridad, cariño y comprensión" a las víctimas, sus familias y allegados. "No hay palabras para tanto horror y también a veces uno siente impotencia, pero nunca desesperanza", ha concluido.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.