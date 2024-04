Ana Redondo ve más importante que nunca "poner coto a la regresión política y de derechos" del PP y Vox

VILLALAR DE LOS COMUNEROS (VALLADOLID), 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, ha celebrado este martes la festividad del Día de Castilla y León, en un acto popular en Villalar de los Comuneros (Valladolid), como una fecha histórica más que nunca por la importancia de "poner coto a la regresión política y de derechos que pretende el PP con Vox".

La exconcejal en el Ayuntamiento de Valladolid y hoy máxima responsable de la cartera de Igualdad del Gobierno de Sánchez ha tomado la palabra ante el monolito erigido a los Comuneros en la plaza de Villalar, en un acto acompañada por el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, y el primer presidente de la Junta, Demetrio Madrid, para lanzar un mensaje de lucha, al igual de lo que ocurriera en 1521, para "hacer comunidad y se reconozcan los derechos del pueblo".

En ese sentido, Redondo se ha referido al Ejecutivo regional integrado por PP y Vox al que ha acusado de intentar de "pisotear" los derechos de los ciudadanos de Castilla y León, "un gobierno que quiere que la fiesta de la Comunidad se devalúe, que niega la Memoria Histórica con unas leyes de la discordia y el oprobio, un gobierno que quiere eliminar a toda costa el Diálogo Social, que es la puerta para reivindicar los derechos".

En definitiva, para la socialista el gran objetivo del actual Gobierno regional es el de "devaluar y anular de oportunidades entre hombres y mujeres", y frente a ello ha apuntado que el Gobierno de España "no lo va a consentir, no va a consentir que los derechos de las mujeres estén en juego y que no se hable de la violencia machista como una violencia estructural de nuestra sociedad".

Por ello, Ana Redondo ha demandado hoy más que nunca un cambio de gobierno en Castilla y León, territorio en el que viene gobernando el PP desde hace cuarenta años.

"Comuneros es comunidad, vivir en lo común, y hoy nos hemos reunido aquí, como en 1521, para reivindicar nuestros derechos. Entonces perdimos, pero hoy no podemos perder, la batalla la tenemos que ganar...pues está en juego el derecho a nuestra propia fiesta, a reunirnos en Villalar, una fiesta que no puede estar en cuestión".

Y en esa lucha, Redondo ha apuntado que "nadie sobra" y se ha mostrado convencida de que el cambio está próximo, "más cerca que nunca, ese cambio para que Villalar vuelva a ser Villalar", ha sentenciado.