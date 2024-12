Andrés: "Hay 100.000 votos de la derecha que esperan un proyecto de centro y con ellos el PSCyL puede ganar en CyL"

El líder sindical cree que CyL ha vivido 40 años de dictadura ilegal y otros tantos de dictadura democrática

VALLADOLID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, vaticina que en los próximos comicios en la Comunidad habrá "100.000 votos de la derecha que busquen un nuevo proyecto de centro" y si el PSCyL los atrae "podría volver a ganar las elecciones".

En su análisis, el líder sindical, argumenta que la derecha cuenta con una serie de votos "fijos" que ha cuantificado en 750.000, mientras que hay 450.000 sufragios que siempre se van al PSCyL. "Esto ha sido así desde la época de Aznar", ha advertido en declaraciones a Europa Press.

Vicente Andrés ha hecho sus cálculos y cree que en estas elecciones "habrá 100.000 personas que votaron a la derecha que no lo volverán a hacer para buscar un nuevo proyecto de centro". "Creo que no estoy inventando la pólvora y que cada partido sabrá que esto es así", ha apostillado para finalizar que con esos "100.000 votos el PSCyL podría volver a ganar unas elecciones como ya hizo en 2019".

Para el responsable de CCOO, Castilla y León ha vivido 40 años de dictadura "ilegal" y otros tantos de "dictadura democrática". "No insinúo nada, quiero dejarlo claro", ha matizado para advertir de que el ciudadano está "cansado" porque no hay "proyecto común".

"Somos una suma de nueve provincias... pero somos conservadores. Noto que hay una parte de resistencia a esta dinámica muy grande, entre ellos los sindicatos, y pedimos otro modelo de comunidad, más ilusionante, más participado, más moderno y buscando nuevos horizontes", ha reflexionado.

Al hilo de estas palabras, Andrés no ha entrado a analizar la situación que vive el PSCyL con unas primarias pendientes de celebración después de que Ferraz anulara las convocadas para antes del Congreso Federal. "No sé si será Tudanca, Ana Redondo o Carlos Martínez... los partidos tienen vida interna y estas cosas que, a veces, supongo, no ayudan. Pero tienen opciones de ganar a un PP con un proyecto muy erosionado", ha abundado.

Un escenario político que, tanto a nivel autonómico como nacional, conduce "de nuevo" al bipartidismo "pero con una consolidación de la extrema derecha". "Y eso es lo jodido, claro, porque se convierten en llave de los gobiernos. Y eso es malo para la democracia. La involución de la humanidad viene de la mano de la extrema derecha. Son excluyentes. Malos tiempos vienen. Espero que el desenlace no sea el mismo que en el siglo XX", ha zanjado.

Un clima que favorece una "polarización" que, a su juicio, llega desde "la extrema derecha". "Es su forma de hacerse hueco y el PP para no dejarse comer, porque hay que tener en cuenta que la extrema derecha se ha comido a la derecha en Europa, compra su discurso y eso es lo peor que pueden hacer porque están hinchando un globo de populismo y de barro y de mierda que no conviene a nadie. La oposición pelea con las mismas armas y están embarrando todo", ha zanjado.