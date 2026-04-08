Ángel Marcos apela al afecto, la memoria y la empatía en la exposición fotográfica 'La casa del agua' en Madrid

La diputada de Cultura, Yolanda Burgoa, y el artista Ángel Marcos. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El artista vallisoletano Ángel Marcos (Medina del Campo, 1955) invita a sumergirse en el afecto, la memoria afectiva en torno al paisaje y la empatía ante las migraciones africanas en la exposición fotográfica 'La casa del agua' en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid.

La muestra, comisariada por Begoña Torres y que se puede visitar desde este jueves, 9 de abril, hasta el próximo 28 de junio, es un proyecto específico para su exhibición en la institución madrileña, donde ocupa tres espacios en lo que suponen tres instalaciones protagonizadas por fotografías con un elemento en común, el agua.

La exposición se organiza así en tres instalaciones, la primera en la Sala Arte Invitado y, precisamente, en torno al agua, con once fotografías de grandes dimensiones de casas de bombas y casa de riego de la provincia de Valladolid y un vídeo del Caño Cantalapiedra del entorno de Medina del Campo.

Con apariencia a veces "de ensueño" y en otras ocasiones "muy antiguas", estos elementos comunes en el paisaje de la meseta castellana forman una especie de "juego de localización" y ahondan en la cuestión de la "territorialidad" y de la "memoria afectiva", tal y como ha explicado Marcos en la presentación de la exhibición este miércoles en la Diputación de Valladolid.

La casa compone otra de las instalaciones, situada en el Pórtico del museo, a donde se ha llevado una caseta de guardabarreras original del municipio vallisoletano de Olmedo, cedida al artista por Adif durante diez años para su restauración y uso como elemento simbólico en este proyecto artístico.

Esta caseta acoge en su interior dos grandes collages en los que se pueden ver fotografías antiguas de viajeros de antaño cubiertas por diferentes capas de aguas del mar que invitan a despertar la "sensibilidad" del espectador.

El viaje es el protagonista de la tercera instalación de 'La casa del agua', en la Galería del Salón de Baile, con seis fotografías de gran formato que reflejan la navegación "sobre un mar azul radiante" de una embarcación construida con corteza, la cual también se puede observar en formato físico en este espacio.

Relacionado con un proyecto realizado por el artista hace varios años, esta parte de la muestra alude al "partir" que se encarna en las migraciones africanas y al de uno mismo, con la intención de "fomentar una mentalidad más generosas" en pro de la "empatía".

Marcos busca con esta propuesta llevar a cada persona al "afecto y la emoción", al "reconocimiento del otro" y de uno mismo. "Alcanzaría la conformidad plena si en este proyecto despertase sensación de ternura, emoción y reconocimiento en el otro, entender todo en una especie de comunidad tan necesaria", ha aseverado el artista miembro de la Real Academia de las Bellas Artes de La Purísima Concepción de Valladolid.

Por su parte, la diputada de Cultura, Yolanda Burgoa, ha subrayado que la exposición evoca a ese elemento "esencial" del agua que "lo transforma todo", un "viaje fotográfico y cinematográfico" que anima a contemplar en el Museo de San Lázaro, a donde ha llegado con el apoyo de la Diputación.

En este sentido, ha puesto en valor el respaldo de la institución provincial a los artistas y ha incidido en que en este caso es "muy positivo y significativo" que el artista de Medina del Campo exhiba su obra en la capital de España, el "mayor polo de turistas y acciones turísticas y culturales".