Aprobada la adjudicación de obras para mejorar la accesibilidad de 91 paradas de Auvasa en Valladolid

La Junta de Gobierno ha aprobado en su reunión de este martes la adjudicación, por algo más de un millón de euros, el proyecto y el expediente de contratación de las obras que mejorarán la accesibilidad en casi 100 paradas de autobús en la ciudad.

Según han explicado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, en la actualidad, muchas de esas tienen diversos problemas en ese aspecto lo que hace que no cumplan con la normativa actual.

La actuación, financiada con fondos Next Generation de la UE, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se ejecutará con un presupuesto total de 1.047.312 euros (IVA incluido).

En la actualidad, muchas de estas paradas, según señalan, tienen diversos problemas en ese aspecto lo que hace que no cumplan con la normativa actual. En algunas, el color de la franja táctil no cumple con los requisitos de la normativa, en otros casos, no existe franja táctil o la situación y configuración de la parada imposibilita el posicionamiento del autobús lo que impide desplegar la plataforma para el acceso de sillas de ruedas.

En función del número de viajeros se han escogido un total de 91 paradas en las que se procederá a su adaptación, mejorando al mismo tiempo la velocidad comercial de las diferentes líneas implicadas. Las paradas seleccionadas se encuentran repartidas por toda la ciudad.

Las paradas de transporte urbano en autobús deben de cumplir requisitos la presencia de las paradas se señalizará en el pavimento mediante la colocación de una franja de detección tacto-visual de acanaladura, de 120 centímetros de ancho con contraste cromático elevado en relación con las áreas de pavimento adyacentes.

Dicha franja transcurrirá en sentido transversal al de la línea de marcha a través de todo el ancho de la acera, desde la fachada, zona ajardinada o parte más exterior del itinerario peatonal, hasta la zona del bordillo.

Los caracteres de identificación de la línea tendrán una altura mínima de 14 centímetros y contrastarán con la superficie en la que se inscriban.

Los postes correspondientes a las paradas contarán con información sobre identificación y denominación de la línea en sistema Braille.

Junto al bordillo de la parada, se instalará una franja tacto visual de tono y color amarillo vivo y ancho mínimo de 40 centímetros.

El ámbito de la calzada anterior, posterior y de la misma parada ha de protegerse con elementos rígidos y estables que impidan la invasión de vehículos que indebidamente obstaculicen la aproximación que debe realizar el autobús para que la rampa motorizada alcance el punto correcto de embarque.

La configuración de la marquesina deberá permitir el acceso bien lateralmente, bien por su parte central, con un ancho libre mínimo de paso de 90 centímetros. Asimismo, su espacio interior admitirá la inscripción de dos cilindros concéntricos superpuestos libres de obstáculos, el inferior, desde el suelo hasta una altura de 25 centímetros con un diámetro de 150 centímetros y el superior, hasta una altura de 210 centímetros medidos desde el suelo, con un diámetro de 135 centímetros.

Si alguno de los cerramientos verticales fuera transparente o translúcido, éste dispondrá de dos bandas horizontales entre 5 y 10 centímetros de ancho, de colores vivos y contrastados que transcurran a lo largo de toda su extensión, la primera de las bandas a una altura entre 70 y 80 centímetros y la segunda entre 140 y 170 centímetros, medidas desde el suelo. La información correspondiente a la identificación, denominación y esquema de recorrido de las líneas contará con su trascripción al sistema Braille.

Cuando se informe a los usuarios con una pantalla de la situación de los autobuses de las líneas que pasan en esa parada se procurará completar el dispositivo con la información sonora simultánea, a la demanda de un invidente, con un mando de los utilizados para el accionamiento de la sonorización de las señales semafóricas; o sistema alternativo.

Se dispondrá al menos de un apoyo isquiático y algún asiento. Los asientos agrupados o individuales tendrán reposa brazos al menos en su lateral exterior, con una altura desde el asiento al suelo de 45 con un margen de dos centímetros.