Aprobada la cesión de una parcela en Huerta Otea para construir la Facultad de Veterinaria de Salamanca

SALAMANCA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este jueves, 6 de noviembre, el dictamen de la Comisión de Bienes y Contratación sobre la cesión a favor de la Universidad de Salamanca (USAL) de una parcela en el barrio de Huerta Otea para la construcción de la nueva Facultad de Veterinaria.

En concreto, se trata de una parcela de 15.737,50 metros cuadrados entre las calles Manuel Ramos Andrados, John Dalton, Eugenio de Castro y José de Lamano Beneite en la que actualmente existe un aparcamiento gratuito en superficie con 139 plazas.

El acuerdo entre el Ayuntamiento y la USAL establece el mantenimiento de este parking público, al que se sumarán otras 190 plazas de aparcamiento privado, o las que resulten de la superficie realmente construida de uso específico dotacional.

La cesión de esta parcela se suma a otras dos cedidas por el Ayuntamiento a la USAL en el año 2019 en La Platina para la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la nueva sede del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA), ambas en construcción.

Como han recordado desde el Consistorio salmantino, en esta misma zona, cercana al Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG), ya está en funcionamiento la Incubadora de Empresas Biotecnológicas de Salamanca (Abioinnova), construida por el propio Ayuntamiento.