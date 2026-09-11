Aprobada una PNL que insta al Gobierno a romper el Tratado de Amistad con Marruecos y aceptar las devoluciones

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes celebrado este viernes ha aprobado la PNL registrada por Vox que insta a la Junta a exigir al Gobierno central la suspensión del Tratado de Amistad con Marruecos, a revisar las relaciones bilaterales y a exigir al país vecino que acepte "sin excepción" los retornos, devoluciones y expulsiones de cualquier marroquí, mayor o menor de edad.

El portavoz de Vox, David Hierro, ha defendido una PNL que ha salido adelante con los votos de su grupo, de PP y Grupo Mixto, mientras PSOE ha votado en contra de una iniciativa sobre la defensa de la sobería nacional y la integridad territorial.

Durante su intervención, Hierro ha acusado al Gobierno central de "omisión del deber" de proteger las fronteras y a Pedro Sánchez de cometer un "delito de traición" al no proteger a los ciudadanos de Ceuta "ante la invasión" sufrida por la ciudad en julio, y ha preguntado a procuradores como Ángel Cena o a Alicia Gallego si serían capaces de imaginar a Soria si sufriera "la invasión de 41.000 personas" o León de 123.000.

Igualmente, se ha dirigido a la bancada socialista para asegurar que los procuradores del PSOE se han convertido en "súbditos de Marruecos" y ha insistido en la omisión del deber de defensa de las fronteras por parte de Pedro Sánchez, que prefirió "irse de vacaciones" a defender a Ceuta y los ceutíes.

Durante su intervención, el portavoz socialista, Carlos Martínez, ha asegurado que a Vox los ceutíes les importan "poco" y Ceuta "menos" y lo que buscan es "incendiar las calle por un puñado de votos".

Asimismo, Martínez ha recurrido al versículo del Evangelio de Mateo 23.7 que ha leído y ha dirigido a los procurado de Vox y que dice: "Ustedes maestros de la ley fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera tan hermosos lucen, pero por dentro están llenos de muertos y de inmunditos". "Así, ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad", ha aseverado el portavoz socialista".

A esto, Carlos Martínez ha lamentado que la PNL de Vox busque romper el Tratado de Amistad con Marruecos ya que tiene vinculaciones comerciales que afectan a la industria o a la economía española, "además de ser un aliado necesario".

En su replica, David Hierro le ha preguntado a la bancada socialista para preguntarles que es qué ha sido para ellos lo ocurrido en Ceuta el pasado mes de julio, con la entrada de 80.000 personas "que han cruzado la frontera de manera ilegal, organizada y premeditada", a lo que el mismo ha respondido: "Es una invasión".

Asimismo, el portavoz de Vox ha acusado a los socialistas de hacer "un buenismo impostado", porque "hablan del prójimo, pero no se dan cuenta de que el prójimo son los ciudadanos de Ceuta, cuyos derechos tienen que defender el Gobierno frente a los invasores".

"Ustedes están tocando la gaita sin hacer nada ante una invasión de un territorio español", ha enfatizado David Hierro.

La portavoz del PP, Leticia García, ha aseverado que el Partido Popular no acepta "una relación sumisa" con Marruecos y ha exigido "de forma inmediata" el retorno "de todos los invasores" después de que el país vecino llevase a cabo "una guerra híbrida contra Ceuta, contra España y no se haya comportado como un socio fiable".

Asimismo, García ha tachado de "líder débil" al portavoz socialista al considerar que no se atreve a "rechistar a Pedro Sánchez" y le ha reprochado que haya hablado de humanidad "cuando los ceutíes están sufriendo por culpa del Gobierno de España, un gobierno mentiroso y peligroso".

Por parte del Grupo Mixto, Ángel Ceña ha aseverado que Soria ¡YA! siempre estará del lado de Ceuta y de España, pero ha pedido a Vox la "misma pasión" demostrada en la defensa de la ciudad autónoma en la defensa de Soria "ante los desequilibrios territoriales y falta de infraestructuras que sufre".

Por parte de 'Por Ávila', del Grupo Mixto, ha intervenido Pedro José Pascual, quien ha aseverado que la defensa de la unidad de España y de la Constitución Española está por encima de todo, al tiempo que ha reconocido la "hegasta actuación" del Gobierno central ante la situación que se ha vidido en Ceuta.

Asimismo, Alicia Gallego, de UPL, ha calificado de "situación abochornosa y escandalosa" lo vivido en Ceuta con "un presidente ausente--en referencia a Pedro Sánchez-- y un ministro mamporrero que se dedican a sus estridencias absurdas" mientras "hay mucha gente sufriendo, tanto los que han llegado como los que viven en Ceuta".

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