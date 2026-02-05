Aprobado el cambio de titularidad del camino entre Olea de Boedo y Dehesa de Romanos, en Palencia

El tramo de 3,9 kilómetros se incorpora al Catálogo de la Red de Carreteras de la Diputación Provincial de Palencia como la nueva PP-2236 VALLADOLID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el cambio de titularidad de un tramo de camino de 3.900 metros situado en la provincia de Palencia, que hasta ahora era de titularidad municipal y que pasa a integrarse en la red de carreteras de la Diputación Provincial de Palencia.

En concreto, el acuerdo permite incorporar este tramo, que conecta las carreteras PP-2234 y PP-2306 entre los municipios de Dehesa de Romanos y Olea de Boedo, al Catálogo de la Red de Carreteras de la Diputación, donde quedará identificado como nueva carretera PP-2236, de Dehesa de Romanos a Olea de Boedo.

El expediente se ha tramitado conforme al procedimiento establecido, a iniciativa de los ayuntamientos afectados, que solicitaron el cambio de titularidad en septiembre de 2024. La propuesta cuenta con informe técnico favorable de la Diputación Provincial de Palencia y fue sometida a información pública sin que se registraran alegaciones. Asimismo, recibió informe favorable del Consejo de Cooperación Local de Castilla y León y, posteriormente, fue elevada para su aprobación al Consejo de Gobierno.

Con este acuerdo se culmina un proceso administrativo que permite adecuar la titularidad de la vía a su función dentro de la red provincial de carreteras, garantizando su correcta integración en los instrumentos de planificación y gestión viaria correspondientes.