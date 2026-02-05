Aprobado un gasto de 400.000 euros para modernizar la Red Corporativa de la Administración autonómica

VALLADOLID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el gasto para el suministro de conmutadores de red con un presupuesto de 400.000 euros.

El contrato tiene por objeto el suministro de conmutadores de red destinados a la Red Corporativa de la Administración autonómica, que permite la conexión de los puestos de trabajo a los servicios informáticos y de comunicaciones disponibles. La actuación incluye el suministro de equipos necesarios para atender el incremento de las prestaciones de la red, tales como mayor velocidad de conexión y capacidad de gestión del tráfico de datos.

La contratación se realizará como contrato de suministro mediante el Sistema Dinámico de Adquisición de equipos de comunicaciones, servidores y sistemas de almacenamiento del Sistema Estatal de Contratación Centralizada.