Aprobado el presupuesto de la Vía Verde Valle del Eresma, 91.300 euros para impulsar este itinerario natural

EL presidente de la Diputación y el alcalde de Segovia, (C) durante el Consorcio de la Vía Verde Valles del Eresma. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha presidido este martes el Consorcio Vía Verde Valle del Eresma donde se ha dado el visto bueno al presupuesto del próximo año, que alcanzará los 91.300 euros.

El presidente ha estado acompañado del vicepresidente y alcalde de Segovia, José Mazarías; y por la vicepresidenta segunda de la institución provincial, Magdalena Rodríguez, la teniente alcalde, May Escobar, y la presidenta de Aidescom (Asociación Intermunicipal para el Desarrollo de la Campiña Segoviana, Pilar Ares, las tres en calidad de vocales. Además, Alicia Martín ha actuado como secretaria.

El Consorcio ha aprobado en esta reunión el presupuesto de la entidad, cuyo objetivo es gestionar la Vía Verde que discurre por el territorio segoviano y asegurar su buen funcionamiento.

De los 91.300 euros consignados para 2026, en el apartado de ingresos, destaca la aportación de la Diputación de Segovia y del Ayuntamiento de la ciudad, con 41.000 euros respectivamente. A ellos suman otros 9.000 que corresponden al convenio suscrito entre este Consorcio y la Diputación Provincial de Valladolid.

La Vía Verde Valle del Eresma es un itinerario natural de 73 kilómetros acondicionado sobre el antiguo trazado ferroviario reconvertido en una ruta para ciclistas, senderistas y personas con movilidad reducida.