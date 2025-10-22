Aprobado provisionalmente el proyecto de la primera calzada de la A-11 en la variante de Alcañices (Zamora)

ZAMORA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente y someterá a información pública, mediante su próxima publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el proyecto constructivo de la primera calzada de la A-11, Autovía del Duero, en el tramo de la variante de Alcañices, en la provincia de Zamora, que cuenta con un presupuesto estimado en obras de 49,6 millones (IVA incluido).

Se trata de una primera fase de la futura autovía proyectada en el tramo Fonfría - Alcañices, en la que se da prioridad a la ejecución de la variante de Alcañices por razones de seguridad viaria, que se diseña para que en un futuro pueda constituirse como la calzada derecha de la autovía A-11 en este tramo, informa el Ministerio a través de un comunicado.

Por ello, este tramo de variante de seis kilómetros de longitud, al sur de la población, se diseña para una velocidad de proyecto de 120 kilómetros horas (km/h) en el conjunto del tramo, reduciéndose algunos parámetros a 100 km/h en las conexiones iniciales y finales con la carretera nacional N-122.

El tronco de la carretera tiene una calzada compuesta por dos carriles de 3,50 metros de anchura y arcenes exteriores de 2,50 metros, excepto en la conexión inicial y final con la carretera existente que son de 1,50 metros.

Junto con la variante, se prevé la ejecución de dos enlaces: Alcañices este y Alcañices oeste, de tipología diamante de pesas (el segundo no está completo, solamente se ha colocado la glorieta norte sobre la N-122), que permitirán la conexión de ésta con la travesía y dar acceso al casco urbano.

"Este trámite constituye un paso más en el compromiso del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el desarrollo de esta infraestructura en la provincia de Zamora, en la que ya se están ejecutando las obras del tramo San Martín del Pedroso-Frontera con Portugal y redactando otros proyectos, como la variante de Fonfría", concluye el comunicado.