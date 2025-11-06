Aprobados 1,5 millones para I+D+i en empresas y entidades de La Raya y Segovia

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 1.500.000 euros para la Asociación de la Red de Centros Tecnológicos de Castilla y León, al objeto de financiar el desarrollo y ejecución de actuaciones y servicios de I+D+i en empresas y entidades ubicadas y que desarrollen su actividad en los municipios del Plan Socioeconómico de La Raya y del futuro Programa Territorial de Fomento de Segovia.

Noddo es una entidad privada sin ánimo de lucro, que asocia a los nueve centros tecnológicos de Castilla y León. Ofrece apoyo en materia de I+D+i a las empresas promoviendo soluciones tecnológicas a través del: trabajo de interacción con el área de intervención e identificación de oportunidades; la definición de los proyectos y asignación al centro tecnológico adecuado; asesoría técnica y económica; desarrollo y testeo; la finalización del proyecto y conclusiones; y por último coordinación, seguimiento, reporte y difusión, explica la Junta a través de un comunicado.

La Junta ve necesario "apoyar el desarrollo de acciones específicas que permitan elaborar modelos técnicos y económicamente viables para las empresas y entidades en el ámbito de ambos Programas Territoriales de Fomento".