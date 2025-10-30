Aprobados 2,2 millones para mentenimiento de un acelerador lineal y el sistema de guiado en el CAULE

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado un gasto de 2.291.590 euros para el mantenimiento integral de un acelerador lineal y sistema de guiado por superficie instalados en el Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE).

El objetivo del contrato es el mantenimiento por motivos funcionales y de seguridad de un acelerador lineal (marca Varian modelo Truebeam) y sistema guiado por superficie (ALIGN-RT) instalados en el Servicio de Oncología Radioterápica del Complejo Asistencial Universitario de León.

El acelerador lineal incluye un sistema láser y un sistema de control de puerta cerrada mientras que el sistema guiado por superficie está formado por tres cámaras de luz estructurada, un sistema para robotizar movimiento de la mesa del acelerador en 6D, una consola de control, un monitor dentro de la sala, accesorios de guiado de respiración del paciente y un software de control.