Aprobados 2,4 millones para actuaciones de depuración de aguas residuales urbanas en Ávila, León y Segovia

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado una inversión de 2.448.731 euros destinada a la concesión de una aportación dineraria a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl) para cofinanciar la construcción de las plantas depuradoras de aguas residuales (EDAR) en municipios de las provincias de Ávila, León y Segovia.

En concreto, las actuaciones se llevarán a cabo en Tornadizos de Ávila y Nava de Arévalo en la provincia de Ávila; Espinosa de la Ribera (Rioseco de Tapia), Toral de los Guzmanes y Urdiales del Páramo en la provincia de León; y Chañe, La Higuera (Espirdo) y Zarzuela del Pinar en la provincia de Segovia, así como su conexión con el colector existente.

El importe total de la inversión asciende a 6.121.829 euros, que se financiarán por la Consejería Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en un 40 por ciento (2.448.731 euros), por las diputaciones en otro tanto y por las entidades locales en el 20 por ciento restante.

El Protocolo General de Actuaciones entre la Junta de Castilla y León y las diputaciones provinciales de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, firmado en 2020, promueve el establecimiento de sistemas de depuración de las aguas residuales urbanas en los municipios con población de 500 a 2.000 habitantes equivalentes en cada una de las provincias.

Posteriormente, se firmaron protocolos entre la entonces Consejería de Fomento y Medio Ambiente y cada una de las diputaciones con objeto de diseñar un programa de actuación en cada provincia en materia de depuración de las aguas residuales urbanas de las localidades con una población comprendida principalmente, entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes y su posterior mantenimiento y explotación. También podrían incluirse localidades de menos de 500 habitantes equivalentes cuando las circunstancias lo aconsejaran.

En virtud de lo anterior Somacyl promueve la construcción de las plantas depuradoras de aguas residuales y su conexión con el colector existente en las ubicaciones que se indican en el documento anexo.