Aprobados 353.000 euros para mejorar infraestructuras viarias forestales en la provincia de León

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno a una inversión de más de 353.000 euros en la mejora de infraestructuras viarias forestales en la provincia de León.

En concreto, Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio destinará 353.778 euros a la creación y mejora de infraestructuras viarias en varios montes de utilidad pública de la provincia a través de Tragsa. La actuación estará cofinanciada en un 70 por ciento por la Unión Europea a través del Fondo de Transición Justa y el plazo de ejecución será de 18 meses.

El encargo tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y las condiciones de las pistas forestales en montes situados en los términos municipales de Páramo del Sil, Berlanga del Bierzo y Vega de Espinareda, favoreciendo la gestión del medio natural.

Las actuaciones previstas incluyen trabajos de desbroce mecanizado de las plataformas y márgenes de las pistas, mediante el uso de maquinaria específica que permitirá eliminar la vegetación arbustiva y mejorar la visibilidad y seguridad en los trazados.

Asimismo, se llevarán a cabo tratamientos selvícolas en el entorno de las pistas, con la poda y apeo de arbolado en los márgenes, así como la retirada de aquellos ejemplares que dificulten el paso o no puedan ser eliminados mediante medios mecánicos convencionales.

El proyecto contempla también el apeo, tronzado y apilado de arbolado adulto en las zonas donde sea necesario ensanchar las pistas existentes o habilitar nuevos trazados, facilitando así la ejecución de las obras y la posterior transitabilidad.

Además, se procederá a la apertura de nuevas infraestructuras viarias forestales, mediante el uso de maquinaria pesada para la retirada de la capa vegetal, excavación, cajeo y conformación de la traza de las nuevas pistas, garantizando su adecuada integración en el terreno.

Por último, se realizarán trabajos de reparación y mejora de tramos en mal estado de las pistas existentes, incluyendo la instalación de pasos de agua, embocaduras y arquetas, así como la demolición y retirada de elementos deteriorados que dificulten la circulación.