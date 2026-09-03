Aprobados 36 millones para desarrollo de suelo industrial y residencial en Salamanca, Segovia y Valladolid

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno a nuevos desarrollos industriales y residenciales en Salamanca, Segovia y Valladolid con una inversión estimada superior a los 36 millones de euros.

En concreto, la Vicepresidencia segunda ha informado de tres planes regionales promovidos por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) que permitirán ampliar la oferta de suelo industrial en Ledrada (Salamanca) y Bernuy de Porreros (Segovia) y desarrollar una nueva actuación residencial en Medina de Rioseco (Valladolid) con 153 viviendas, de las que más de la mitad serán protegidas.

Publicados el pasado 12 de agosto en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), estos instrumentos, cuyo contenido se ha analizado durante la reunión del Consejo de Gobierno, permitirán incorporar nuevo suelo industrial en las provincias de Salamanca y Segovia y desarrollar una actuación residencial orientada prioritariamente a la vivienda protegida en Valladolid.

Las tres actuaciones suponen una inversión global estimada superior a los 36,5 millones de euros y forman parte de la estrategia autonómica de cohesión territorial, atracción de actividad económica y fortalecimiento de los servicios y oportunidades en el medio rural.

NUEVO SUELO INDUSTRIAL

Así, se ha dado el visto bueno al Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo del polígono industrial 'Las Eras', en el municipio salmantino de Ledrada, una actuación destinada a generar nueva oferta pública de suelo industrial para actividades productivas y empresariales en el sureste de la provincia.

El terreno, con conexión directa a la autovía A-66 situado junto a las carreteras DSA-250 (A-66 a Béjar por Ledrada) y DSA-246 (Valdelacasa con Ledrada) comprende dos sectores industriales independientes que suman aproximadamente 12,6 hectáreas de superficie.

La actuación contempla más de 62.900 metros cuadrados edificables destinados a uso industrial y una ordenación adaptada a las necesidades actuales de las empresas, incorporando además criterios de accesibilidad universal y dotaciones públicas ajustadas a la normativa urbanística vigente. La inversión estimada para el desarrollo de este nuevo polígono asciende a 3,65 millones de euros.

El segundo de los proyectos aprobados corresponde a la segunda ampliación del polígono industrial 'Los Hitales', en Bernuy de Porreros (Segovia), una actuación que dará continuidad al crecimiento de este enclave productivo estratégico vinculado al área funcional de Segovia.

El nuevo espacio incorpora 67,5 hectáreas de suelo industrial y constituye la tercera fase de desarrollo de un espacio empresarial concebido como un único polígono continuo, moderno y funcional.

La actuación permitirá atender la elevada demanda existente de parcelas industriales en este entorno, favoreciendo la implantación de nuevas actividades económicas gracias a su ubicación estratégica, próxima a las principales infraestructuras viarias de la provincia.

El nuevo sector contará con una edificabilidad máxima de más de 337.800 metros cuadrados y requerirá una inversión estimada de 7,95 millones de euros para su urbanización.

VIVIENDAS EN RIOSECO

La tercera actuación aprobada es el Plan Regional de ámbito territorial residencial del sector SUR D09 de Medina de Rioseco (Valladolid), cuyo objetivo es ampliar la oferta residencial del municipio mediante una actuación orientada prioritariamente a la construcción de vivienda protegida.

El nuevo desarrollo abarcará cerca de cinco hectáreas y permitirá la construcción de 153 viviendas, de las que 85 tendrán algún régimen de protección pública, lo que representa el 55,5 por ciento del total previsto.

La ordenación combina vivienda colectiva y unifamiliar adosada e incorpora espacios libres, equipamientos y usos terciarios y comerciales que contribuirán a la integración del nuevo barrio con el tejido urbano existente.

La inversión global estimada alcanza los 25 millones de euros, de los que aproximadamente 13,45 millones corresponden a inversión pública vinculada a la promoción de vivienda protegida, incluyendo 3,9 millones para la urbanización del sector.