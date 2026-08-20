Aprobados 500.000 euros para Las Edades del Hombre que garantizan su ciclo expositivo hasta 2029

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ha aprobado este jueves una subvención de 500.000 euros a la Fundación Las Edades del Hombre con la que busca "garantizar la continuidad e impulsar la renovación de uno de los proyectos culturales más importantes y reconocibles de la Comunidad" y han garantizado que su ciclo expositivo, con casi cuatro décadas, continúe hasta el año 2029.

La aportación estará destinada para la preparación de un nuevo ciclo expositivo que comprende el estudio y prospección de posibles sedes, el análisis arquitectónico de los espacios, la investigación histórica y patrimonial necesaria para construir los relatos expositivos, la búsqueda de nuevos formatos y la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas.

La elección de las futuras sedes responderá a criterios "objetivos de calidad y viabilidad", entre ellos, su interés patrimonial y turístico, las características de los espacios disponibles, las infraestructuras necesarias y la capacidad del territorio para atender adecuadamente a los visitantes.

Dentro de esta estrategia, la Consejería respaldará ha afirmado que continuará con actualización y mejora del Centro de Documentación Digital de la Iglesia en Castilla y León, herramienta que reúne información sobre bienes muebles pertenecientes a las once diócesis de la Comunidad y que constituye un instrumento de especial valor para la investigación, documentación y conservación del patrimonio.

Asimismo, está prevista la puesta en marcha de una primera experiencia expositiva de carácter experimental en el Monasterio de Santa María de Valbuena, un proyecto que funcionará como un laboratorio de innovación cultural en el que podrán ensayarse nuevas iniciativas relacionadas con la conservación, la investigación, los recursos expositivos y la difusión del patrimonio, con la finalidad de que aquellas que obtengan mejores resultados puedan incorporarse posteriormente a futuras ediciones de Las Edades del Hombre.

De esta forma, después de 28 ediciones, Las Edades del Hombre han acumulado cerca de 12,5 millones de visitantes y se ha consolidado como "una de las principales iniciativas de divulgación del patrimonio cultural desarrolladas en España". Sus últimas ediciones han vuelto a acreditar, además, su capacidad para "atraer visitantes y generar actividad económica" más allá de los propios espacios expositivos.

En la última edición, 'EsperanZa', celebrada en Zamora en 2025-2026, un 29,9 por ciento de los visitantes llevaba más de diez años sin visitar la ciudad, mientras que el 82,7 por ciento declaró haber realizado algún gasto en restauración, comercio o alojamiento, y más de la mitad aprovechó su estancia para conocer otros puntos de la provincia.