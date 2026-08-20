Aprobados 6,25 millones de euros para la prevención y extinción de incendios forestales en Zamora y Burgos

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves una partida presupuestaria con una inversión que supone cerca de 6,25 millones de euros y que permitirá disponer, hasta abril de 2028, de cinco cuadrillas terrestres en Zamora y Burgos que desarrollarán durante todo el año trabajos de prevención, restauración y conservación de los montes, además de intervenir en la extinción de incendios cuando sea necesario.

Cada una de las cuadrillas estará integrada por siete bomberos forestales, con un jefe y seis peones especialistas, que ejecutarán actuaciones de prevención y restauración forestal, como desbroces, clareos, podas y limpieza de márgenes de caminos, además de trabajos de mantenimiento y mejora de infraestructuras del medio natural, entre ellos la adecuación de pistas forestales, instalación de pasos de agua, construcción de badenes, apertura y mantenimiento de áreas cortafuegos y retirada de cerramientos deteriorados y otros elementos en desuso.

El primero de los encargos, con una inversión de 1,25 millones de euros, permitirá disponer de una cuadrilla terrestre que actuará en la comarca forestal de Alta Sanabria, más en concreto, en el ámbito del Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto y en los montes de utilidad pública de los términos municipales de San Justo, Trefacio, Galende y Cobreros.

El segundo, también en la provincia de Zamora, aunque en este caso centrado en la comarca forestal de Aliste, supone un importe de 1,25 millones de euros y se dedicará a realizar trabajos en dos terrenos gestionados por el Gobierno autonómico en diferentes espacios del Parque Natural Arribes del Duero y en los montes de utilidad pública de los municipios de Fonfría, Figueruela de Arriba, Mahíde, Rabanales, Rábano de Aliste, Samir de los Caños, San Vitero, San Vicente de la Cabeza, Alcañices, Trabazos, Viñas, Pino de Oro y Villalcampo.

El tercer encargo, dotado con 1,25 millones de euros, permitirá actuar en los montes de utilidad pública de la comarca forestal zamorana de la Baja Sanabria, más en concreto en los de los municipios de Puebla de Sanabria, Robledo-Cervantes y Requejo.

El cuarto, también dotado con 1,25 millones de euros y también en la provincia de Zamora, permitirá actuar en los montes de los términos municipales de Porto de Sanabria, Pías y Hermisende, pertenecientes a la comarca forestal del Alto y Bajo Sanabria.

Finalmente, el quinto, destinado a la comarca forestal burgalesa de Salas de los Infantes y con un presupuesto de 1,25 millones de euros, permitirá que una cuadrilla realice labores en los montes de utilidad pública de las localidades de Barbadillo de Herreros, Monterrubio de la Demanda, Riocavado de la Sierra, Valle de Valdelaguna y Huerta de Arriba.

De esta forma, al final de este año se alcanzará la cifra de 71 cuadrillas terrestres incorporadas a Tragsa y, por tanto, integradas en un operativo de carácter público, que será del 100 por ciento en 2028.