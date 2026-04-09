Aprobados 95.000 euros para actividades y fomento del cooperativismo por parte de Urcacyl

VALLADOLID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la concesión de una subvención de 95.000 euros a la Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León (Urcacyl) para el desarrollo de actividades de difusión y fomento del cooperativismo en la Comunidad.

El objetivo final de las actividades que se financian a través de esta subvención, procedente del Fondo de Fomento del Cooperativismo, es impulsar la cultura del emprendimiento colectivo y ofrecer la formación técnica necesaria para asegurar el relevo generacional, el desarrollo y la consolidación del cooperativismo en Castilla y León.

El acuerdo, promovido por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, cuenta con el respaldo del Consejo Regional de Economía Social.

El programa de trabajo previsto se centra en dar difusión y profundizar en el conocimiento del modelo cooperativo a través de diversos canales, para llegar a todos los estratos de la sociedad para visibilizar las ventajas del emprendimiento colectivo y favorecer su crecimiento.

Con ese objetivo se desarrollarán campañas de difusión y sensibilización a través de los medios de comunicación para trasladar los beneficios del modelo cooperativo a consumidores, socios, y sociedad civil.

Igualmente, se fomentará la cultura del cooperativismo en las aulas, con charlas informativas en colegios, institutos y universidades, así como jornadas técnicas y visitas a cooperativas para estudiantes.

Además, se desarrollará un programa de formación específica para jóvenes cooperativistas y se creará material audiovisual pedagógico y manuales divulgativos, con el fin de promover el relevo generacional y el crecimiento del modelo cooperativo.