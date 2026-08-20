Aprobados más de 250.000 euros para la implantación del grado de Robótica en el CIFP Pico Frentes de Soria

SORIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha destinado 255.906 euros al suministro e instalación del equipamiento necesario para la implantación del segundo curso del ciclo formativo de grado superior de Automatización y Robótica Industrial en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Pico Frentes de Soria.

El nuevo equipamiento estará instalado en el centro antes del miércoles 9 de septiembre de 2026, fecha de inicio del curso escolar 2026-2027, y permitirá completar la dotación necesaria para el desarrollo de este ciclo formativo con equipamiento específico vinculado a los procesos de automatización industrial.

Según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, la actuación contempla la adquisición de un conjunto de equipos que permitirá reproducir en el entorno educativo distintos procesos y tecnologías presentes en los sistemas industriales automatizados.

Entre el material previsto se encuentran dos entrenadores de neumática y electroneumática, una célula de ensamblaje flexible automatizada, un robot móvil autónomo y cuatro cintas transportadoras.

El suministro incluye también módulos de llenado y paletizado con PLC, sistemas de seguridad mediante barreras fotoeléctricas y escáner láser, un conjunto de visión artificial, un paquete de PLC y módulos lógicos compactos.

El contrato incorpora, además, 40 horas de formación para el personal del centro en materia de mantenimiento, seguridad y configuración de los equipos, así como un servicio de mantenimiento durante el periodo de garantía, establecido en un mínimo de dos años.

De esta manera, el alumnado podrá desarrollar su formación práctica sobre sistemas que permiten abordar procesos como el ensamblaje automatizado, el transporte de materiales, el control de procesos mediante PLC, el paletizado y la utilización de sistemas de visión artificial y dispositivos de seguridad industrial.

UN CENTRO DE FP CON 490 ALUMNOS Y 16 TÍTULOS

El CIFP Pico Frentes abrió sus puertas en el curso 2008-2009 y, desde entonces, ha experimentado un crecimiento que llevó a acometer una ampliación del centro, finalizada en julio de 2025.

Durante el curso 2025-2026, el centro contó con 490 alumnos distribuidos en 31 grupos y una oferta de 16 títulos de Formación Profesional y cursos de especialización correspondientes a seis familias profesionales. Esta oferta se mantiene para el curso 2026-2027.

Entre las familias profesionales presentes en el centro se encuentran Electricidad y Electrónica, Energía y Agua, Instalación y Mantenimiento, Madera, Mueble y Corcho, Seguridad y Medio Ambiente y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, con enseñanzas que abarcan distintos niveles de Formación Profesional.

La implantación del segundo curso de Automatización y Robótica Industrial, acompañada de esta nueva dotación tecnológica, amplía las posibilidades de formación práctica del alumnado en un ámbito directamente relacionado con la transformación de los procesos productivos y la incorporación de tecnologías avanzadas a la industria.

La contratación se realiza mediante procedimiento abierto y contempla la instalación de todos los equipos directamente en el centro, entre los que se incluyen los materiales, medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias.